柔河流污染 狮城应要求·额外供1800万加仑净水 受河流污染影响，马来西亚柔佛州的水供近日一度中断，新加坡应柔佛要求，上周连续3天每天额外供应600万加仑的净水。

（新加坡6日讯）受河流污染影响，马来西亚柔佛州的水供近日一度中断，新加坡应柔佛要求，上周连续3天每天额外供应600万加仑的净水。

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新加坡公用事业局今晚答覆《联合早报》询问时证实，柔佛污水处理厂的生产近日受河流污染干扰。在柔佛的要求下，公用事业局开通了巴西古当的供水管，在本月2日至4日这3天里，每天额外供应600万加仑的净水，帮助柔佛居民解决水供中断问题。

新加坡原本已每天供应1600万加仑的净水给柔佛。

公用事业局说：“根据1962年水供协定，新加坡必须每天为柔佛供应500万加仑的净水。但实际上，新加坡应柔佛的要求，每天向柔佛提供1600万加仑的净水。”

“在这之外，本月2至4日期间，当柔佛因水厂污染而需要更多水时，新加坡也为它提供了额外600万加仑的净水。”

采沙污染柔河影响水供

公用事业局也透露，新加坡去年有20天也同样应柔佛的要求，在平日的1600万加仑以外，再额外供水。

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报道说，公用事业部秉持善意，即使是额外供应的净水，也同样收取每千加仑0.50令吉，价格与1962年水协议相同。但其实，这只占了净化生水的成本的一小部份。

马来西亚英文《星报》上周报道，一家采沙公司污染了柔佛河，导致新山宏艺花园等多个地方的水供，从元旦起中断超过30小时。