整顿后首日开业．人车涌现小贩赞！ 亚洲花园早市首日扩充营业，在牌楼左侧商店前增辟一排新档位，为更多有需要的小贩提供增加收入的平台；本周六一早开市即获得不俗反应，天未破晓就涌现大批人潮，小贩纷纷对重新整顿的早市表示赞好，希望继续维持良好的秩序和交通。

早上六时许，亚洲花园早市新辟地区已涌现人潮和车潮，人车相安无事。（图：星洲日报）

焦点社区：亚洲花园早市

广告

（马六甲5日讯）亚洲花园早市首日扩充营业，在牌楼左侧商店前增辟一排新档位，为更多有需要的小贩提供增加收入的平台；本周六一早开市即获得不俗反应，天未破晓就涌现大批人潮，小贩纷纷对重新整顿的早市表示赞好，希望继续维持良好的秩序和交通。

3志愿警卫维持交通《古城》社区报清晨6时许到达现场观察，现场有3名志愿警卫维持交通，四处都有告示牌、警示线及路障，提醒驾车人士及市民小心，以确保安全和整体交通操作顺畅。

波格芒加乡村社区管理理事会接管早市后，决定扩充周六营业档口的范围，从原本只有一端的110个档口，增加到两侧共170个，提供花园居民更多大众化价格的食品和用品，也为本地及外州小贩在经济不景气时带来较多商机。

行动党格西当州议员谢守钦及市议员张文杰今早7时30分到早市巡视营业情况，而波格芒加乡理会主席何锦伟、财政吴财德、秘书王诗俊、委员杨寿平、郑颂耀及李信吾等，则清晨5时许就前来工作，确保一切顺利。

谢守钦：顾客量明显增加

谢守钦说，小贩对亚洲花园早市变身为大型早市表示欢迎，大家很开心有机会做生意，现场可见新增档口区人潮不断，代表整体顾客量明显增加。

广告

他说，扩充早市规模前已预先征询商店业者意见，相信有助增加当地商机，惠及小贩和商家，而管理员也会提醒小贩注意卫生及进行事后清理，不影响当地环境。

他表示，一般上周二、四及六的人潮最多，所以先尝试扩充周六档口，目前周二及四约有90档，故未来可能根据需求进行扩充，至于周一、三及五的人潮较少，平均只有20名小贩营业。

管理单位收支平衡没盈余

他指出，乡理会接管早市所收取一档3令吉的费用，并无法达到有盈余的阶段，尤其是周六须聘请3名警卫，以及购买安全设施已是一笔费用，加上其他天数也需要一名警卫，收入和支出只能算是刚刚平衡，况且并非每天都有大量档口营业，租金收入随之减低，譬如周一只有20人营业，租金收入总数仅60令吉。

广告

“尽管管理单位没有盈余，但能直接惠及小商家和小贩最重要，我和乡理会也跟着这个理念去做，希望让市民感觉到新政府的不一样。同时，我们会继续改进早市的管理和规模，包括交通规划，也会继续吸纳各方意见。”

他补充，整顿早市其中一个目的是让有执照的小贩安心做生意，新小贩则可以有地方开始营业，但必须向市政厅申请营业执照，否则有被取缔的风险。

由于农历新年即将来临，谢守钦也应小商家要求在物色年货市场地点，而亚洲花园早市本来已相当拥挤故必须慎重考虑，其他合适地方包括班兰玛琳店屋区和波格芒加，一旦敲定会向市政厅申请执照，务求以系统化运作。

何锦伟：档口以先到先得方式安排

何锦伟呼吁公众尤其摩哆骑士给予合作，不要停放在违法及危险的地方，尤其路口以照顾自身安全及确保不阻碍交通。

询及停放在大路旁的车子该如何处理，他说，乡理会只能禁止车子停放在路口，至于大道旁则由车主自行负责。

“我们劝请车主最好选择停放在合法地点，以免遭到取缔。”

他说，目前档口以先到先得方式安排，希望小贩提前来开档，以便6时就可开始做生意；同时，他提醒小贩若三至五次没来开档，会被取消营业资格，让给有需要的申请者，也对其他小贩公平。

此外，他表示，早市除了当地小贩，还有一些来自外州，证明亚洲花园早市具有一定的吸引力。

李金：建议设固定档口位置

小贩李金每逢周四在当地营业长达10多年，今天首次加入星期六的营业，并在新地区做生意，感觉很不错，生意量也有增加。

他说，根据经验每逢靠近农历新年生意比较好，所以这时候扩充档口规模非常合时宜，让消费者多一个地点可选择，尤其转型为大型早市后，顾客可以一站式买到较多东西，人潮随之增加。

“我们之前有要求扩充营业，一直没有落实，现在实现了很开心，让我们有更多做生意的机会。我相信，只要有来开档就有机会。”

他建议若当局为小贩设下固定的档口位置，应该会更理想。

杨茂强：整体管理相当理想

杨茂强每周五来营业已有两年，今天放弃别的地方来加入亚洲花园早市，感觉扩充后生意更好，现场人潮不断，他的生意也有增加。

他指出，以前周六的早市非常拥挤，人和档口塞得满满的，这次扩充到左侧的店屋区，比较宽阔，加上没有全面关闭车道，不会影响其他人的交通。

他说，至今没有任何问题要改善，整体管理相当理想，包括交通规划、指挥和控制也比以前来得流畅，希望当局继续保持。

志愿警卫在路口维持交通，指挥各地来的车子，保持顺畅的交通流量。（图：星洲日报）

谢守钦巡视早市时，接获选民各类询问，包括要求申请加入早市阵容。（图：星洲日报）

乡理会接管亚洲花园早市后首日扩充营业，整体反应良好；右起为张文杰、吴财德、谢守钦、何锦伟、李信吾、郑颂耀及杨寿平。（图：星洲日报）

花园路口置放多个路障，禁止摩哆和车子停放。（图：星洲日报）