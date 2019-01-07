日落洞殡仪馆前路段．交通重新规划疏通车流 从双溪布达通往斯里斯冷当花园的路口的殡仪馆路段，将重新规划道路，让前往殡仪馆的车子方便U转以停泊在该馆前道路，这样一来能减少停放在大路旁的车辆，疏通该处车流。

郭子毅表示，日落洞3间殡仪馆前路段将重新规划道路，以便让车子能够停放在殡仪馆前，减少停放在大路旁的车子。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）从双溪布达通往斯里斯冷当花园的路口的殡仪馆路段，将重新规划道路，让前往殡仪馆的车子方便U转以停泊在该馆前道路，这样一来能减少停放在大路旁的车辆，疏通该处车流。

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此外，附近居民、商店及工厂经常将垃圾堆放在该馆的垃圾槽，导致垃圾量过大，且散落于地，该馆将于3间殡仪馆前放殡仪馆专用垃圾桶，并配合地方政府对乱丢垃圾者采取行动。

爱极乐州议员郭子毅今早前往该处巡视后，在新闻发布会上表示，斯里斯冷当花园及斯里宋佳花园路口一共有3间殡仪馆，然而甲州一直面对殡仪馆不足的情况，所以该殡仪馆经常都是满的状况。

他说，该处基本上有2个问题，其一是垃圾问题，其二是交通问题。

“青云亭所设的垃圾槽，其实是足够给3间殡仪馆使用的，但是我们经常看到垃圾满溢，是因为附近居民经常把垃圾丢在这里，包括附近的工厂也把工业垃圾一起放到这里来，第一是不美观，第二是卫生问题。”

他指出，前往3间殡仪馆的车主会把车子停在殡仪馆前的道路及馆外的大路边，有的甚至双重停车，该大路是双溪布达连接花园的道路，许多车主停放在该处，使到交通不顺畅，车子出入不方便，有时一塞就是半小时。

郭子毅：将安放各别垃圾桶

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他表示，他已经和青云亭有了初步的共识，在每个殡仪馆前安放垃圾桶，让各别殡仪馆使用，同时和地方政府配合，对乱丢工业垃圾者采取行动。

“交通方面，我们希望将道路重新规划交通并铺好道路，让车子容易U转，以便转进殡仪馆前的道路，减少停放在大路的车子。”

他也说，青云亭也会建议殡仪馆的使用者，在出殡仪式时，可以雇佣志愿警卫团，以舒缓该处交通。

双溪布达通往斯里斯冷当花园的道路车流量大，若路旁停满了车子，将使到交通严重阻塞。（图：星洲日报）

附近的居民、商店及工厂将垃圾及工业垃圾都丢到日落洞殡仪馆前的垃圾槽。（图：星洲日报）