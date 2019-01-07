业者：考量安全使用率逐年降．复新轮胎以罗里居多 甲州轮胎店业者指出，基于安全，使用复新轮胎的各类罗里已逐年下降，约20%而已，目前仍以拖格罗里为主。

林金福：普通汽车10余年前已弃用复新轮胎。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）甲州轮胎店业者指出，基于安全，使用复新轮胎的各类罗里已逐年下降，约20%而已，目前仍以拖格罗里为主。

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他们表示，各类行驶短途而不载重罗里，多采用复新轮胎，反而是要长途拔涉的罗里，已弃用复新轮胎。

业者也表示，随着教育与公路安全意识提高，一般上各类汽车车主，早在10年前已不再使复新轮胎。

他们补充，甲州所有的复新轮胎，全从吉隆坡订购。

此外，针对工程部长巴鲁比安表示，我国每年发生约1万宗复新轮胎造成车祸，业者不苟同意，认为并非是主因，与本身的驾驶态度有关，包括车速与精神等。

林金福：复新轮胎易爆胎

福轮胎贸易有限公司董事经理林金福受询时强调，旧轮胎要复新，首先胎底（即旧轮胎）一定要好，如有任何损坏，复新后仍具危险性，易爆胎，进而发生意外。

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他强调，基于安全，加上车速快，要行驶长途的罗里都弃用复新轮胎，至于5吨以上的中型罗里，目前约20%仍采用复新轮胎。

他说，在路途中，复新轮胎一旦爆胎，除了担心失控翻复，更造成连锁性损失，修理费不轻，得不偿失。

林金福也是甲州轮胎商公会署理主席，他说，反而是60至70%的拖格罗里仍用复新轮胎，主要是两者的价格相差约30至40%，而且复新轮胎可耐约用7个月，这是拖格罗里公司使用的主因。

黄玉荣：长途罗里多弃用

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马六甲轮胎商公会副主席，也是茂盛轮柅电池公司董事经理黄玉荣说，在甲州仍有复新轮胎的市场，无论是各类型的罗里，只有汽车已绝迹使用。

他说，行驶短途的罗里公司或车主，会要求更换复新轮胎，长途罗里因安全起见，多弃用，唯拖格罗里除外。

他说，复新轮胎是用天然胶，到来更换的罗里公司或车主，一般上他会尽量介绍用新轮胎，以策安全。

复新轮胎，有迹可循。（图：星洲日报）

这些便是各罗里款式的复新轮胎。（图：星洲日报）

许多罗里公司或车主，为了安全已不再使用复新轮胎。（图：星洲日报）

旧轮胎的“胎底”无损，复新再循环使用，鲜少出问题。（图：星洲日报）