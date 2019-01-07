【第76届金球奖】吴珊卓首封视后亚裔之光·女神卡卡失影后仍登热搜 《波希米亚狂想曲》（BohemianR hapsody）击败《一个巨星的诞生》（A Star Is Born），连夺《第76届金球奖》戏剧类最佳影片与男主角。戏剧类影后由71岁资深女星格兰高丝（Glenn Close）以《The Wife》击败大热门的女神卡卡（Lady Gaga），在舞台上激动落泪直呼不敢相信。

典礼主持人吴珊卓以《Killing Eve》荣获最佳戏剧类影集女主角，成为首位获得该奖项的韩裔女演员。上一位亚裔视后是53年前的日本女演员岛田阳子。（图：美联社）

（洛杉矶7日综合电）《波希米亚狂想曲》（BohemianR hapsody）击败《一个巨星的诞生》（A Star Is Born），连夺《第76届金球奖》戏剧类最佳影片与男主角。戏剧类影后由71岁资深女星格兰高丝（Glenn Close）以《The Wife》击败大热门的女神卡卡（Lady Gaga），在舞台上激动落泪直呼不敢相信。女神卡卡虽失意影后，仍凭《Shallow》拿下最佳电影主题曲，并获泰莱史薇芙（Taylor Swift）颁奖，两大天后难得同台顿时飙上热搜。吴珊卓（Sandra Oh）除了是金球奖首位亚裔主持人，也以《Killing Eve》首次入围剧情类最佳女主角并封后，成为金球奖史上首位韩裔视后，让她激动特别用韩文向坐在台下父母说“我爱你们。”

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女神卡卡以她创作兼演唱的《Shallow》拿下最佳电影主题曲，这也是她继2年前以《American Horror Story》封金球视后后第2座金球奖。（图：法新社）

基斯汀贝尔胖出影帝

雷米马利克（Rami Malek）在《波希米亚狂想曲》完美演绎Queen合唱团主唱费力迪墨裘里（Freddie Mercury）短暂却刻骨铭心的一生，让他首次入围金球奖便获戏剧类电影最佳男主角，并在致词时将奖献给已故主唱费力迪墨裘里。

《第76届金球奖》将音乐喜剧类最佳男主角颁给基斯汀贝尔（Christian Bale），他在《Vice》饰演美国前副总统钱尼，第3次入围终获金球肯定荣登影帝宝座。他靠特殊化妆成秃头，为戏增胖18公斤，更透露自己为了增肥得每天狂吃派。

现年71岁的格兰高斯曾多次封金球视后，但凭《The Wife》（左图）首封影后；右图：雷米马力克首度称视帝。（图：香港明报）

艾方索柯朗夺导演和外语片

《Green Book》在本届金球奖成最大赢家，勇夺音乐喜剧类最佳影片、最佳男配角与最佳剧本3奖。墨西哥导演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）以《Roma》同时夺最佳导演和最佳外语片！漫威动画电影《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man:A New Universe）夺下最佳动画片，打败迪士尼与皮克斯多年连胜纪录，竟成首部拿下金球奖的漫威电影。备受看好的《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）则在金球奖颗粒无收。

柏翠茜亚艾奎特直播爆粗

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英国女星奥莉维亚柯曼（Olivia Colman）与艾玛史东（Emma Stone）合作欧洲宫斗片《The Favourite》并有段女女床戏，击败《疯狂亚洲富豪》吴恬敏夺下音乐喜剧影后。她在本片的惊人颠疯演技，早已横扫威尼斯影后、英国独立电影奖影后。而柏翠茜亚艾奎特（Patricia Arquette）以《Escape at Dannemora》夺电视电影或迷你影集最佳女主角，忽然在台上爆粗讲自己的牙齿不整齐，美国直播有几秒延迟，立即将她的粗口消音。