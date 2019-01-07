【金球奖】Lady Gaga大热倒灶·格兰高丝爆冷封后·雷米马力称帝 第76届金球奖颁奖礼已经圆满结束，电视剧《黑客军团》男星雷米马力（Rami Malek）凭《波希米亚狂想曲：摇滚传说》演活英国摇滚乐队Queen已故主音Freddie Mercury，不单首夺金球奖影帝（戏剧类），此片兼获最佳电影殊胜。

现年71岁的格兰高斯曾多次封金球视后，但凭《The Wife》（左图）首封影后；右图：雷米马力首度称帝。（图：香港明报）

（美国7日讯）第76届金球奖颁奖礼已经圆满结束，电视剧《黑客军团》男星雷米马力（Rami Malek）凭《波希米亚狂想曲：摇滚传说》演活英国摇滚乐队Queen已故主音Freddie Mercury，不单首夺金球奖影帝（戏剧类），此片兼获最佳电影殊胜。

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雷米马力早已凭《波》片横扫多个美国影评人协会的最佳男主角奖，如今再下一城，荣膺金球奖影帝，把一众强劲竞争对手如《星梦情深》毕利谷巴（Bradley Cooper）、《梵高．永恒之门》威廉达福（Willem Dafoe）等击败，无疑为他进军奥斯卡注入一口强心针。

至于百变天后Lady Gaga首次担正女主角演出《星梦情深》即获金球奖提名戏剧类最佳女主角，迎战《The Wife》格兰高丝（Glenn Close）、《Destroyer》妮歌洁曼（Nicole Kidman）、《大老作家》玛莉莎麦卡菲（Melissa McCarthy）、《第一眼战线》（A Private War）露莎雯佩克（Rosamund Pike），Gaga更力压这批资深女星成为夺魁大热，可惜最终赛果爆冷，格兰高丝凭《The Wife》首次在金球奖成为影后，宣布她获奖一刻，这名演出过《孽缘》的老牌女星，亦惊讶得张大嘴巴，一脸不能置信的样子。

《The Wife》改编自同名畅销小说，格兰高丝一改以往精明干练的女强人形象，扮演一名为爱牺牲奉献，安静站在男人背后的女人。故事讲述知名作家和妻子结婚40余年，是众人眼中称羡的文坛贤伉俪，就在作家即将前往瑞典获颁诺贝尔文学奖前夕，妻子面临她人生中最大的冲击：她无法确定自己是否还能继续委屈下去，成就属于丈夫的一切。（香港明报）