永进控股走势强一度涨40%‧马股中午休市升10.59点 美联储上周五（1月7日）发表温和的声明，刺激亚洲股市和国际油价上涨，大马股市在这股力量支持下，今日早盘走势强劲，并一度上涨17点。

（图：美联社）

（吉隆坡7日讯）美联储上周五（1月7日）发表温和的声明，刺激亚洲股市和国际油价上涨，大马股市在这股力量支持下，今日早盘走势强劲，并一度上涨17点。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数升10.59点，报1680.37点。

富时全股项指数报11510.55，升97.53点；富时创业板指数升75.37点，报4369.80点。

上升股530只，下跌股245只，平盘股293只；成交量达14亿8000万股，总值7亿6782万令吉。

今日第一天上市马股的自喷漆生产商永进控股（DPIH,0205,创业板消费产品服务组）今早走势凌厉，一度大涨40%或10仙，至35仙。

中午休市时报27仙，升2仙或8%。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）涨升11仙，报9令吉46仙。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）扬升4仙，挂24令吉70仙。

国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）猛涨48仙，报13令吉94仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）报5令吉69仙，升6仙。

威城（VS，6963，主板工业产品服务组）升1.5仙，报75仙。

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大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）报94.5仙，上升5仙。

科恩马集团（KNM,7164,主板能源组）报7.5仙，没有起落。

沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）下跌半仙，挂28.5仙。