杨幂离婚4岁女儿首露面！听到“妈妈”瞬间反应惹心疼 中国女星杨幂在去年冬至宣布离婚后，消息震惊娱乐圈。然而外界最关心的就是两人所生的女儿“小糯米”的抚养权问题。经过了17天，小糯米在爸爸由爸爸抱着下出现了，听到记者问到有关妈妈的问题还笑得灿烂。

（中国7日讯）中国女星杨幂在去年冬至宣布与刘恺威离婚，消息震惊娱乐圈。然而外界最关心的就是两人所生的女儿“小糯米”的抚养权问题。经过了17天，小糯米在爸爸由爸爸抱着下出现了，听到记者问到有关妈妈的问题还笑得灿烂。

广告

据《搜狐娱乐》报道，刘恺威一家人6日带着即将结束假期的小糯米外出用餐，一下车就被包围，刘恺威紧紧抱着女儿，也拼命护着小糯米的脸，并向在场的媒体请求不要离太近，深怕闪光灯对女儿眼睛有害。

不过小糯米似乎不清楚状况，对媒体也感到非常好奇，不断地东张西望，脸上还带着灿烂和天真的笑容。至于刘恺威对于杨幂和女儿抚养权归属等问题，一律闭口不谈，仅以“新年快乐”带过。

当现场媒体问：“新年妈妈会不会回来陪女儿？”的时候，小糯米随即回答“嗯！”声音甜甜的、语气上扬，看来母女关系不错，不过小糯米的反应让许多网民感心疼，因为她或许不知道爸妈已经离婚。