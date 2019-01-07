《水行侠》踢出10强·温子仁爆粗骂奥斯卡大会 由美国男星杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC超级英雄片《水行侠》（Aquaman）自上月上映至今，截至5日累积8亿8762万美元（约36.51亿令吉），更正式打败《蝙蝠侠对超人：正义曙光》（Batman v Superman:Dawn Of Justice》的8.73亿美元纪录，荣登DC扩展宇宙（DCEU）全球卖座冠军。

（美国7日讯）由美国男星杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC超级英雄片《水行侠》（Aquaman）自上月上映至今，截至5日累积8亿8762万美元（约36.51亿令吉），更正式打败《蝙蝠侠对超人：正义曙光》（Batman v Superman:Dawn Of Justice》的8.73亿美元纪录，荣登DC扩展宇宙（DCEU）全球卖座冠军。

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尽管《水行侠》虽然票房大收，不过早前奥斯卡公布最佳视觉特效初选却出局，该片导演温子仁于其视觉特效总监Kelvin McIlwain的脸书留言爆粗抱不平：“Kelvin，你和你部门是这部电影的无名英雄。大会不承认也不欣赏你部门对电影同行业的贡献，简直很X侮辱。”Kelvin亦回应，自言团队所有人都很震惊未能入围最后十强，批评投票制度很有问题。