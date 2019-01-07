金马仑农业用途车辆 交长：继续享90%路税折扣 交通部长陆兆福说，他已同意继续给金马仑农业用途车辆90%路税折扣，并承诺有关政策有效期限在2021年10月届满后，还会继续给予他们折扣。

（金马仑7日讯）交通部长陆兆福说，他已同意继续给金马仑农业用途车辆90%路税折扣，并承诺有关政策有效期限在2021年10月届满后，还会继续给予他们折扣。

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对于农民要求该部给予更长而不只3年的折扣期，他表示，2012年的期限届满后，那时才考虑给予更长的折扣期。

他今日在金马仑碧兰璋与当地6个农业组织的代表对话时，回应代表的谈话时，如此表示。

对于有指来自不同州属的陆路交通局执法时，根据不同的标准作业程序，他表示标准作业程序或指南只有一个，只是各执法单位对于指南或标准作业程序诠释有所不同，以致让人觉得混淆。

“我将要求金马仑陆路交通局商讨，推出指南，派给农民，让他们明确知道什么可为与不可，同时也让他们在被执法时，可向执法人员出示，避免农民成为受害者。”