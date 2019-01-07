詹证焜：为了公平竞争．电召车须遵循德士条例 （美里7日讯）针对交通部公布从本月起至7月，电子召车司机需进行注册及申请公共服务交通执照一事，德士业者表示赞同，除了保障乘客的安全，在同等条件下，也让传统德士能与电召车公平竞争。

（美里7日讯）针对交通部公布从本月起至7月，电子召车司机需进行注册及申请公共服务交通执照一事，德士业者表示赞同，除了保障乘客的安全，在同等条件下，也让传统德士能与电召车公平竞争。

广告

美里德士有限合作社副财政詹证焜受访时说，美里有270辆传统德士，目前保留德士执照的同时加入电召车行列的会员占20%。

德士收入减少

詹证焜表示，在电召车进驻本地后，对传统德士影响甚大，不仅客源流失，搭客量也随之下滑。依照目前情况来看，生意量最少下跌50%以上。

“从前还没有电召车的时候，我每天大概会有一两百令吉的收入，现在就算增加作业时间，也未必能赚到这些钱。”

他说，规定电子召车司机需进行注册及申请公共服务交通执照，除了让搭客享有绝对的保障，也让传统德士能与这个新兴行业公平竞争。