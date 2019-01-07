德士有限合作社说明官司进展． 德士公会拖欠21万 （美里7日讯）美里德士有限合作社要求也是美里德士公会会员的社员，表态要不要与公会其他会员一起要求美里德士公会召开特大，要求交代户头存款及之前官司进展的事宜。

美里德士有限合作社董事合影。右二为董事主席阿利亚。

（美里7日讯）美里德士有限合作社要求也是美里德士公会会员的社员，表态要不要与公会其他会员一起要求美里德士公会召开特大，要求交代户头存款及之前官司进展的事宜。

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美里德士有限合作社今日发文告，向社员解释该合作社与美里德士公会于2016年10月间的官司进展。

文告指出，2016年10月，美里德士公会起诉合作社，索赔41万2350今吉65仙（合作社自2008年8月起每张固本额外扣留50仙佣金及2014年4月起每张固本扣留1令吉50仙的佣金）。

“合作社提出反起诉，指2012及2013年间美里德士公会委任美里豪华德士服务柜台从2013年1月起售卖经济德士固本，令合作社损失22万5090令吉，惟合作社同意从该笔损失中，扣除之前合作社所扣留的3万900令吉德士固本佣金。”

文告表示，地方法庭在10天的审讯期聆听美里德士公会与合作社各传召5名证人的供词和呈堂证据，以及各造结案陈词后，于2018年7月2日裁决驳回美里德士公会索回合作社扣留的固本佣金申请。美里德士公会必须负责1万4700令吉的堂费，地庭也谕准美里德士有限合作社提出反起诉，向美里德士公会索回22万

5090令吉损失，惟在扣除之前合作社未付给公会的3万9000令吉固本佣金后，合作社只能向该公会索回18万6090令吉损失赔偿，至于堂费是1万零75令吉。文告提及美里德士公会在官司败诉后，必须付还合作社共18万6090令吉的损失，同时承担共2万4775令吉堂费，总额是21万令吉865令吉。