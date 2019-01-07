东南亚反烟 将加重课税 曾是吸烟者天堂的东南亚，如今正在对瘾君子加强施压，希望透过法令和课税等措施，鼓励他们戒烟，同时筹措基础建设支出的财源。

大马今年元旦起扩大国内无烟区范围，以保护非吸烟者和鼓励吸烟者戒烟。（图：星洲日报）

（泰国‧曼谷7日讯）曾是吸烟者天堂的东南亚，如今正在对瘾君子加强施压，希望透过法令和课税等措施，鼓励他们戒烟，同时筹措基础建设支出的财源。

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泰国国家烟品管制委员会去年11月通过一项东南亚国家首度采取的管制措施，强迫制造商将产品包装素面化，禁止为了行销而使用抢眼的商标、颜色或字体。据政府展示的示范包装，品牌名称只能以小字体的黑底白字显示，且仍保有罹患吸烟相关疾病的人的可怕照片。

泰国政府还通过一项措施，禁止民众在公共建筑物室内和出入口五公尺以内范围吸烟，违者将会被罚款5,000铢（150美元）。

去年才调涨过烟品消费税的菲律宾，也打算再调涨香烟税。去年在总统杜特蒂的首次税改计划下，菲国香烟税每包调涨5披索至35披索（0.66美元），并将在2022年前涨至每包40披索，2023年以后更将以年增率4%逐年调升。杜特蒂希望以这项财源挹注健保法案、以及他1,600亿美元的基建计划。

不过，与杜特尔特结盟的国会议员希望香烟税能调得更高。财政部已支持一项法案，将香烟税提高到每包60披索，而且逐年调高9%。

新加坡和马来西亚也正在加强反烟行动。两国都从今年元旦起扩大国内无烟区范围，以保护非吸烟者和鼓励吸烟者戒烟。