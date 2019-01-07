生猪供应足价稳．新春料不用吃贵猪肉

本地生产冷冻食品，琳琅满目。（图：星洲日报）

（马六甲6日讯）华人新春佳节离今只剩一个月，而庆祝丰年最主要佳肴原料的猪肉，在生猪供应充足情况下，价格将保持平稳，可能还会下滑，让消费人买到便宜猪肉。

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养猪界指出，有迹象显示，外州包括雪兰莪、霹雳、槟城的生猪产量稍有过剩，恐会对甲州生猪价格构成冲击。

去年农历新年，生猪价格同样一度陷入低潮，直至新年前最后一个星期才出现反弹，证明市场购买力疲弱。

猪肉销量料下跌

今年，正值原产品，如棕油和橡胶贱价，加上经济紧缩，市景欠佳，消费人节制开销情况下，猪肉销售量料不如往年。

因此，消费人今年春节不会买到贵猪肉，乃预料中事。

马六甲禽畜业公会生猪组主任邱国钦今日接受《古城》社区报记者访问时说，除了甲州和柔州之外，雪州及北马的猪价早在3个星期前已开始下滑，相信与生猪供过于求有关。

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“以甲州目前的生猪行情，每100公斤稳定在700令吉，柔佛州生猪价也不分上下，反观雪州及北马州属的生猪价，却已跌到630至650令吉不等。”

他说，甲州上述生猪行情，也已维持了一个多月，至于会否受到他州生猪价格波动的影响，如今已形成猪农的隐忧。

政府严谨管制防猪疫

“甲州猪价会否波动，很大程度上，胥视邻州猪价的变动，特别是与柔佛州息息相关。”

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他相信消费人今年春节不会买到贵猪肉，很大成份上，猪肉会保持去年的价格，或会更加便宜。

谈到中国爆发非洲猪瘟肆虐，邱国钦说，我国并没有发生这种疫情，而政府也已展开严谨的管制行动和防范措施，所以没有问题。

他吁请政府当局暂时禁止从外国进口猪肉食品，同时展开严格检验工作。

陈淼源：猪价料续波动

武吉峇汝傧盛贸易东主陈淼源预测今年新春期间的生猪价格，不会比去年的好。

他说，猪价料会继续波动，至于到何种程度，暂还难于预测，唯相信猪价会比去年差。

他说，从刚过的学校假期，这段期间的生意业绩，普遍都在滑落，有者跌幅达25%，由此可见，市场购买力不受看好。

他说，他已经停止售卖进口猪肉罐头食品，只是售卖本地生产的冷冻食品。

他相信在政府严厉管制下，本地食品安全不会有问题。