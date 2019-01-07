末沙布儿子病理检验报告．警解释为何需要花2个月 吉隆坡毒品罪案调查组主任阿南助理总监说，由于涉嫌吸毒的国防部长儿子阿末赛夫是于上周六凌晨被捕，因此其尿液样本将于今日送到吉隆坡中央医院病理部门化验。

（吉隆坡6日讯）针对许多不理解警方调查程序的民众质疑，为什么警方需要耗时2个月才能取得国防部长莫哈末沙布的儿子的病理检验报告时，吉隆坡毒品罪案调查组主任阿南助理总监解释，警方在取缔行动时取得的尿液样本，会在第2个工作天送往医院，尿检报告一般会在1至3个月内出炉。

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他说，由于涉嫌吸毒的国防部长儿子阿末赛夫是于上周六凌晨被捕，因此其尿液样本将于今日送到吉隆坡中央医院病理部门化验。

本报昨日报道末沙布儿子涉吸大麻的尿检报告预料需时2个月出炉，结果引起不少读者疑问。

本报记者随后向警方了解，被告知警方将尿液样本送到医院后，只能静待报告出炉，不能左右院方何时完成化验报告。

据了解，除了警方递交的样本之外，病理部还需要处理来自医院内外的化验样本，工作之繁多可想而知；除非是紧急案件会优先处理，否则必须依序分批处理。

阿末赛夫是于前天凌晨12时30分，在安邦路一间夜店时遇上联合取缔行动，他因尿检显示吸食大麻，而遭到逮捕，并于前天下午获保释。