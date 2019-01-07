停路边6车被撞．车主促目击者提供情报 6人出席喜宴后发现车子遭撞了逃，呼吁目击者出来协助还原真相。

出席喜宴后却发现车子被严重撞击。（图：星洲日报）

（马六甲6日讯）6人出席喜宴后发现车子遭撞了逃，呼吁目击者出来协助还原真相。

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6人昨晚出席在培风中学礼堂的一场喜宴，晚上大约11时05分离开会场到对面取车时，发现车子后部被撞毁。其中4人已经前往警局报案，甲中央警区主任阿夫占证实已收到投报，并已展开调查。

现场没电眼

阿夫占表示，初步调查显示现场并没有闭路电视录影，也没有目击者到警局备案。肇祸车子并没有在现场，相信已经遭人移开。

他说，根据调查，现场没有遗留玻璃碎片或刹车痕迹，当晚天气良好，交通顺畅，虽然有路灯但略显昏暗。

他指出，警方已经到中央医院了解是否有涉案的伤者前去求医，但无任何结果，目前案件仍在调查中。

警方将援引1987年陆路交通法令第43（1）（A）条文调查此案。

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轿车停培中对面店屋前

其中一名刘姓车主指出，本身于晚上10时30分离开喜宴时，发现轿车后方遭到撞击。

他说，本身的轿车停放在培风中学对面店屋前的停车位，靠近路口处。

他表示，多名轿车被撞的车主都是出席晚宴的宾客，他促请目击者或有商家拍摄到案发经过的闭路电视，可以前往附近的警局，提供详情。

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据悉，被撞击的轿车包括丰田威驰、威华、福士伟根等轿车。