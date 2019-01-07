潘正联．无常人生─悼萧富元 犹记得20年前的下午5时许，一辆罗里在鸡场街转弯入马车街，细沙石纷掉落路面，市民担心摩哆车会因此失控而投诉，我与摄影记者受指示前往采访。

犹记得20年前的下午5时许，一辆罗里在鸡场街转弯入马车街，细沙石纷掉落路面，市民担心摩哆车会因此失控而投诉，我与摄影记者受指示前往采访。

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当时的摄记，便是萧富元！后来我也忘了此事，倒是有一天他跟同行提起，他入行第一天的第一个工，便是我带他“跑”上述小意外，还说我如何叫他取拍摄角度，如今回想，历历在目，唯斯人已故，万事难料，不胜唏嘘！

与富元同事多年，做事随性，易与人相处，常打成一片，也乐于助人，只须交待，便可放心，多年来虽常一起采访，唯我们极少合拍照片，退休这3年，我也鲜见到他，那天前往中央医院探望之前，心忖要与他合照，唯下楼后才猛想起而作摆，岂料竟此永诀。

去探访前，很多同行说富元突变沉默寡言，意志消沉；探访时，他在病床与我们侃侃深谈，显得精神奕奕，我们聊得愉快，谁会料是最后一次？一般滋味在心头！

最近欣玲说富元病情较好，伤口也复元，感到欣慰，有意再探访，拖宕的结果，没机会再见！2019元旦，喜气心情迎接新的一年，中午友人突来电，传来富元噩耗，不禁叹一声，生死如幻，此时岂能一付笑谈人生？能不悲焉？

人生无常、无常人生、生者必死、聚者必散、无常随到、真无奈唉！富元走的当天，凄风苦雨、悲欢离合、生老病忧、人生有命、民间缘尽、缘灭缘生，叹世事无常，总是不在话下。

世间虽潇洒走了一回，难免仍有牵有挂，燃3支香，敲磬三声，念一声阿弥陀佛，九品莲开，今天也是你的“头七”，愿萧富元同事一路好走！

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无挂碍处，如今斯人已远去，唵嘛呢呗咪吽！