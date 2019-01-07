住家商场社团新春讨吉利．舞狮邀约不断 距离农历新年还有近一个月，舞狮团邀约预订已陆续有来，以在万象更新的日子热闹一番。

森州桂青龙狮团配合生肖年推出吉祥物，如“财神猪”和“棒嘟嘟”。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉6日讯）距离农历新年还有近一个月，舞狮团邀约预订已陆续有来，以在万象更新的日子热闹一番。

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农历新年在华人的印象中，舞狮是必有的其中一项文化活动，因此在各种的新春活动，如商场或社团举办的大型宴会，都可以欣赏到舞狮的英姿。此外，也有不少住家会邀约醒狮团上门演出，以取个大吉大利的好意头。

商场订单最多

森州一些醒狮团接受《花城》社区报询问时指出，目前所接获的订单都是以商场为主，而住家目前则较少，毕竟接近学校开课和年初，需要一笔大开销，因此待预算方便后，才会主动接洽。

据透露，新春期间的醒狮团演出次数最多，也是他们主要的收入来源，以平衡平常的开销和收入。

至目前为止，醒狮团已陆续接获订单，反应与往年不相上下，至于醒狮团在价钱方面，暂无大变动。

另外，由于醒狮团团员都以青少年为主，身手较灵敏，不过随着时代的不同，如电子产品的诱惑太强、父母亲的观念，以及觉得太辛苦等因素，让醒狮团在招募青少年团员方面深感烦恼。

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目前，醒狮团在新春期间也只能每天出动2团演出，而在忙碌的新春活动，也让许多醒狮团团员在这段时间，减少了与家人的相处时间和休息的时间，颇为付出。

森州桂青龙狮团总教练廖势德：每天最多赶20场

今年的反应相当踊跃，目前农历年初一至初五、初八和初九、初十二、初十四和元宵已经满档，多数是企业、酒店和公司的开工大吉，以及政党和政府的贺年活动演出，而且我们的醒狮团只有2组，最多每天也只能赶上20场。

新春期间，团员每天早上6时便要出门，在车上吃早餐，每次的演出都需时2个小时，团员皆是中学生，而他们也无法在新年期间与家人过年，很是伟大的。

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新年舞狮表演是醒狮团一年来最主要的收入来源，以维持全年约10万令吉的开销。

森州文丁军警协会龙狮团主席薛田福：狮团分2组表演

目前新年醒狮团的预约情况与去年不相上下，多数都是活动演出，住家则是熟客较多，新顾客则尚未接获。如往年一样，年初一、二和三都是以住家舞狮为主，之后开工日子则是商家或商场出演，新春期间的一个月都会比较忙碌和多预订。

新年会分2组进行表演，从早至晚，所以团员得牺牲过年的休息时间。不过，由于新春舞狮演出，乃是支撑醒狮团全年表演经费的主要收入来源，每一场比赛至少2000至3000令吉起跳，所以需在新年期间勤奋跑活动。

森云龙武术醒狮团教练林德平：暂未获住家订单

我们现在收到的订单都是来自商场的演出，约十多场，但还未收到住家的订单。据住家的客户反映，因为年初的关系，加上刚开课，所以在预算方面比较谨慎和需时纾缓，待手头较为宽松，便可以决定是否邀请醒狮到住家助兴。

我们还是按照在新年期间分成2组出团表演，而且2组团员也是顶限，无法再多，毕竟有意愿参与醒狮团的青少年已经不多，电子游戏都把他们吸引住了，加上抵不住辛苦，所以青少年无意愿加入醒狮团，演变醒狮团要招人也甚艰难。