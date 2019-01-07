陈劭扬．“翻译失误”的套路 曾几何时，“翻译失误”（Lost In Translation）突然在我国变成了一种套路，无论是用来转移焦点或推卸责任，仿佛只要套上翻译失误的名义，都会非常好使，任何事情都可以把焦点模糊。

曾几何时，“翻译失误”（Lost In Translation）突然在我国变成了一种套路，无论是用来转移焦点或推卸责任，仿佛只要套上翻译失误的名义，都会非常好使，任何事情都可以把焦点模糊。

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尤其针对统考课题，基于当初作为反对党的现任政府，向人民不断放话做担保，让人民深受期待，如今在无法给予人民一个清楚交代下，每当遇上涉及统考的问题，总会出现一群执政领袖出来护航。

教长马智礼月前“承认统考须5年时间”的言论在各报章刊出后，引起了一片热议，期间被执政领袖套上“翻译失误”，还被诠释成“未来5年内针对统考的任何决定，都会有全盘检视与研究”，作出自身的解释。

之后，首相敦马日前在《星洲日报》“承认统考须考虑巫裔感受”，同样也因为被套上“翻译问题”，包括在网络媒体的推波助澜下，顿时令《星洲》成为众矢之的，不少执政党领袖更藉机奚落，犹如找到出气筒。

确实，被公布的访谈录音中，首相敦马确实没明确的说出“统考承认须考虑巫裔感受”这句原话，但其说法的内容，所表达的种种意思，也的确是这句话的结论。

但遗憾的是，正因为这句总结并非由受访者明确的说出，结果被有心人士逮到良机穷追猛打，让事情的原点越来越模糊化。

我们必须明白，统考如今尚未承认是不争的事实，要考虑到其他友族也同样是事实，否则，教育部就无须设立独立委员会进行研究，反而大可在去年执政后直接承认统考，一昧地打口水战，对事情毫无帮助。

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曾经，来自现任政府的多名领袖多次批评前朝政府打压媒体自由，甚至令人民被误导中文报章是来自某政党或被某政党控制，事到如今，类似的谣言还是被一些人相信。

但这些都不是重点，重点在于，既然当初提倡媒体自由，也应该让人民看到政府所有正面及负面的消息，毕竟投票的人民才是老板，并非只是在为自己尚未做到的事情，寻找掩饰的藉口。

若要怪责，不应该怪在“翻译”问题上，而是因为，当初的一句承诺，让人民期待了。