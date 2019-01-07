未来半年展望疲弱‧RAM：企业信心写新低 踏入2019年，大马评估机构商业信心指数（RAM BCI）显示，受调查的3500家公司对2019年接下来6个月前景看淡，2019年首季至次季的企业和中小企业指数，分别下跌至55.1点和51点，写下该商业信心指数两年前开始调查以来的最低水平。

（吉隆坡7日讯）踏入2019年，大马评估机构商业信心指数（RAM BCI）显示，受调查的3500家公司对2019年接下来6个月前景看淡，2019年首季至次季的企业和中小企业指数，分别下跌至55.1点和51点，写下该商业信心指数两年前开始调查以来的最低水平。

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RAM在报告中指出，影响商业信心的其中一个关键是未来6个月经济展望疲弱。预期“经济形势疲弱”为主要挑战的公司中，企业增至41%、中小企业41.2%。

国内外利空夹击

“国内市场成长放缓、全球需求和投资活动不稳定及缺乏正面催化剂，包括2019年相对中性的财政预算案，造成接下来6个月商业情绪普遍疲软。”

建筑业是企业和中小企业界中看法最不乐观的领域。中小企业建筑领域是唯一商情处于负水平的领域（49.7点），至于企业的建筑领域指数连续第三度下跌至53点。

这主要由于市场缺乏新的成长催化剂、产业领域滞销，政府搁置大型基本设施发展计划，建筑指数创新低水平并不令人意外。

建筑零售业最悲观

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2019年首季至次季，另一个商情悲观的领域是零售业，2018年6月至8月的免税期令零售业动力短暂扩张，但过后该领域表现跌回至负面区域。

鉴于全球和本地经济展望不明朗，消费者谨慎看待开销，导致2019年零售业消费的情绪疲弱。

由于前景疲软，企业暂缓增加产能，追踪商业扩充计划、资本投资和雇用水平的次指数，也下跌至RAM信心指数开始至今的最低水平，而且是连续第三度下跌，同样的，中小企业的建立产能指数也下跌，而且低于企业的指数水平。

受访企业无意加强产能，保持为最大的下跌风险，因这将冲击2019年经济成长动力和更长期而言的潜在经济产出，这在中小企业界尤其明显，这些业者对立即的经济挑战反应最敏感和最脆弱。

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“政府对将塑造整体经济环境的未来经济政策府要有更多指引，这对建立企业的商业信心至关重要，也是潜在改变大局和带动今年经济成长更强韧的关键。”