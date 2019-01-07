减少文书专心教书．教师盼新方案发挥实际效果 教育部料将于1月14日公布9项减轻教师文书工作的介入方案，教职员保持正面看待，并希望新方案能发挥实际之效，简化教师的文书工作，让教师回归教育本位。

教育部料将于1月14日公布减轻教师文书工作的介入方案，多数的教师都乐见其成，并希望新方案能发挥奏效。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉3日讯）教育部料将于1月14日公布9项减轻教师文书工作的介入方案，教职员保持正面看待，并希望新方案能发挥实际之效，简化教师的文书工作，让教师回归教育本位。

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换言之，目前教师都是按步就班，照常文书工作，直到新指示下达，才进一步调整。

据了解，教育部长马智礼是于去年10月，声明教育部官员和研究员将制定新策略，以减轻教师文书工作；随后，他于12月杪宣布，新的9项介入方案将细分为5个倡议，并且会在今年分阶段展开策略，以助减轻教师的负担。

虽然教育部长暂不公布新方案的细则，但是声明将会是“由上至下”的一项新办事方式，需要教育部、州教育局和县教育局的官员改变思维与工作文化。

放工回家还得做文书工作

据本报探悉，多数教师乐见其成，一些教师对新方案保持观望，一些则保持“即来之，则安之”的心态，也有的不敢抱太高期望。

据了解，一般上教师的日常文书工作，包括手写报告、输入教育部、州与县教育局的各项数据、输入学生纪律及出席率、填写各式表格、准备会议信函及会议记录、校方推荐清寒学生参与援助计划、贷书计划及阅读计划等。

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据本报向教师了解文书工作量时，发现一堆系统备案看似专业，但事实上提升不了教师的教学，例如完成教育部或州县教育局的活动必须通过系统提呈报告，连带学生出外参赛也得拍照写报告，甚至食堂与厕所卫生也需要教师兼顾去呈报告。

“不同的项目就有不同表格填写，而且填了书面，还得上网填，等于重复做一件事。”

据悉，有的教师白天上课，下课后要兼顾学会或训练学生，所以有时侯，就算放工回家，还得利用晚上时间，继续完成未做好的文书工作，可谓有苦自知。

据了解，目前教师的教书与文书工作比例为60%及40%，有者坦言，其实文书工作不难做，关键在于繁琐耗时，因此，若教育部的新方案能发挥奏效，相信教师都不用再日夜埋头苦干。

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森州华校校长职工会会长兼芙蓉培华小学校长龙思岑：将调整教师文书工作

目前教师都进照常进行文书工作，直到新方案展开，才进一步调整，之前教师通过网上输入工作，确实面对网速慢或系统常瘫痪的问题，但后来这些问题都逐步获得改善。

之前据闻新方案包括可能会是聘请助理教师或书记来协助教师处理工作，但是，其实很多评估工作及学生出席率等，只有教师能掌握及自行处理，因此不觉得多聘请助理教师或书记能减轻教师的负担。

无论如何，目前教师都各司其职，等到新方案出炉了，教师才做调适，我们相信教育部会有更好的改革，所以乐见其成。

芙蓉中华小学校长王金忠：盼废考推新评估指南

许多教师都希望减轻教师文书工作介入方案能发挥实际作用，达致改善教师的文书工作量。

不过，教育部从今年起，落实废除一至三年级考试政策，但是，目前教师还不清楚应该如何去评估一至三年级的学生课业成绩或技能等，希望在上述方案推出的同时，教育部也能对废除考试政策有新的评估指南，以方便教师进行评估工作。

芙蓉三民华小校长黄宝仪：可安心教书是好事

我相信教师都会以正面心态去迎接新方案的落实，也许新方案落实的初期，可能大家都需要一段适应期，但只要掌握了，料能得心应手。

其实目前不同岗位和职务的教师，都兼顾不同数量的文书任务，也有其标准作业程序，而不同的文书任务确实须在特定时限内完成，一般上教师都能赶在限时内做好。

若新方案能简化教师的文书工作，无疑是件好事，也能让教师回到教育的本位，安心教书。