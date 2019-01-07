芙市会减用纸先锋．下半年开会改用平板电脑 每月会议消耗15公斤纸张？芙蓉市议会预计今年下半年进入数码化时代，以平板手机取代传统纸张。

芙蓉市议员成环保先锋，今年下旬采用平板电脑，以取代传统纸张会议记录。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉6日讯）每月会议消耗15公斤纸张？芙蓉市议会预计今年下半年进入数码化时代，以平板手机取代传统纸张。

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保护地球，人人有责，芙蓉市议会也当起环保先锋，在上个月的月常会议中，通过全面采用平板电脑，以取代厚重的纸张文件，预计将于今年下旬，共24名芙蓉市议员加上高级官员，包括芙蓉市议会主席拿督扎扎里共31人，将获分配一台平板电脑，所有的会议记录及各小组相关数据将输入平板电脑中，让所有内容更一目了然。

这项响应环保的措施，是由芙蓉市议员何永铧于12月20日召开的月常会议上动议，并获得一致通过，料会在今年5至6月期间实行，所有会议内容及数据数码化，不仅能够减少纸张消耗，更能提高工作效率。

会议上除了通过上述动议，扎扎里也宣布将会在今年附加预算，作为购买平板电脑的费用。

何永铧：月常会议用15kg纸张

何永铧受询时说，基于每次开会都有一叠约0.5至1公斤重的资料、数据或文件，耗纸量相当惊人，市议会应该与时并进，采用数码化的方式呈现数据，以取代传统纸张，避免造成浪费。

他指出，月常会议加上各小组会议的文件，从去年8月份上任至今，收集的文件几乎将办公室橱柜塞满，显然，纸张的消耗量可见一斑。

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“所有的市议员人手一本资料，少则50张纸，多则逾百张，24名芙蓉市议员加上高级官员和市议会主席，这些文件修订、复印、整理等费用，若一本费用平均15令吉，长远计算会比购买平板电脑更贵。“若以每人获半公斤中的会议记录的保守计算，意味24名市议员加上高级官员共31人，每月一次的月常会议将消耗15公斤重的纸张。

李汉强：文件厚重须放办公室

芙蓉市议员李汉强指出，这项措施不仅响应环保，减少制造垃圾，让工作更有效率，因为会议记录过于厚重，只能够放在办公室，每次要翻查资料都必须回到办公室，再一页一页翻阅，从去年8月份累计到现在的会议记录只有5份，却达3公斤重。

“若能够以平板电脑取代传统纸张，市议员可以随身携带，所有民生资料或会议内容随手可得，间接增加工作效率。”

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吴勇汉：每次开会最少50张纸

芙蓉市议员吴勇汉形容，这是一项“有见地”的动议及措举，芙蓉市议会能够以身作则，以实际行动响应环保，减少纸张消耗。

他认为，市议会的会议内容繁杂，虽说每次开会最少50张纸，但都是双面打印，根本无法重复使用，要收藏也不容易，最后只能当旧报纸回收。

“另外，会议内容涉及太多数据、执照申请等各小组的资料，唯有数码化处理，才达到事半功倍的效率。”

林佑星：文件堆积变“图书馆”

芙蓉市议员林佑星直言，自己办公室随着每次开会文件的堆积，俨然成了“小型图书馆”，除了造成资源浪费，每次准备文件的员工，从打印、整理到修订都极为耗时，不仅消耗金钱，还浪费许多人力物力。

“复印机也是极大的消耗，包括机器维修、打印碳油（Carbon），人力物力，长远计算也是一笔大数目。”

他认为，若采用数码化，员工只需要拟定一份，再将所有资料输入系统，即可在平板电脑翻阅，省下很多重复性工作，从而提升工作效率。