丘丽莹．时光易逝情常在 不知怎的，迎来新的一年，仍然沉浸在去年杪种种活动的回忆，为那些人与事感动。时光易逝，亲情、友情、同学之情却常在。

不知怎的，迎来新的一年，仍然沉浸在去年杪种种活动的回忆，为那些人与事感动。时光易逝，亲情、友情、同学之情却常在。

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12月中，我们一班朋友结伴到吉隆坡趴趴走，看首都的繁华，和大型商场的圣诞布置，我们从芙蓉乘搭电动火车到加影，转乘捷运到首都闹市中心，在10号胡同吃午餐之后，再乘坐捷运到万达广场一带遛达。

我们都不再年轻，更要抓紧机会像年轻人般活力十足的玩乐，才不枉又过了一年。

一年前，我开设小学同学手机通讯程式群聊组，在大家的合作协助之下，反应热烈，如今小学同学们已恢复联络。趁着住在吉隆坡的顺英办喜事娶媳妇，我们在她家自由餐聚会，次日晚再到酒楼出席婚宴。

阔别数十年的小学同学，大家相逢相认，都在谈当年在知知港读书时的童年往事。

去年杪，定居澳洲的妹妹晓莹，美国的妹妹晶莹都回来省亲，兄弟姐妹团圆相聚，我们的父亲已逝，母亲年老了，我们的下一代已长大，甚至孙辈也相继诞生。生命就是这样，一代又一代延续，也要一代比一代活得更好。

晶莹告诉我，她这次从美国回来，拜访当年她在拉曼学院下乡服务时，领养家庭的义父母。她说，如今时隔29年，当她重临淡边乡区的领养住家，车子才停下，就见到义父母已坐在家门口等着她。

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又到马六甲，又见马六甲。这次和家人去马六甲，没到热门景点，也没逛鸡场文化街，我们在剧院观赏《又见马六甲》，这是不同的观剧体验，坐在旋转观众席，享受视觉、听觉的特异效果，仿佛跨越数百年的历史，亲身经历马六甲王朝的事迹。

后来，我再去马六甲，赶在年的最后一天，和几位师训老同学相聚。渭祥夫妇策划行程，一行7人乘坐休旅车，去看看阔别多年的玉兰和淑专，大家欢喜相见。毕竟经历漫长的教学生涯，问过彼此的近况之后，大家闲聊的，还是有关教学心得和经验。

回程，在风雨中到达淡边，在逸民同学的家叙旧。雨稍歇，我们纷纷沿着梯阶走上他的天台树林，在洋溢着水梅花香的天台留连，观赏树木和盆景。

我曾在脸书看过这天台树林的照片，想像细碎的水梅花从天台随风飘落的情景，而这次风雨中到访，更添诗情画意。同窗情谊，历久弥坚，逸民以“风雨故人来”形容这次的聚会，再贴切也不过了。