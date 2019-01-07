【第76届金球奖】史上最多亚裔登金球红毯·杨紫琼旧裙配祖母绿戒指 由朱浩伟执导的《疯狂亚洲富豪》是金球奖举办多年来，首度全亚洲演员阵容的电影，该片入围音乐或喜剧类最佳影片及最佳女主角2奖，一众演员踏上红地毯与好莱坞明星争奇斗艳，堪称是史上最多亚裔登上金球红毯，也完全符合本届标榜“改变”的颁奖礼主题。

杨紫琼身穿绿色长裙优雅走上红毯，且手上还戴着她在《疯狂亚洲富豪》中戴的“祖母绿宝石戒指”，十分吸睛。

（洛杉矶7日综合电）由朱浩伟执导的《疯狂亚洲富豪》是金球奖举办多年来，首度全亚洲演员阵容的电影，该片入围音乐或喜剧类最佳影片及最佳女主角2奖，一众演员踏上红地毯与好莱坞明星争奇斗艳，堪称是史上最多亚裔登上金球红毯，也完全符合本届标榜“改变”的颁奖礼主题。

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杨紫琼走红毯时，被发现戴着片中的祖母绿戒指，吸引全场目光。导演朱浩伟认为，祖母绿是相当霸气、强烈的色彩，很适合作为订婚戒指，杨紫琼当时知道导演的心思后，便大方提供自己的戒指，让剧组作为道具，如今还戴着出席金球奖，勾起不少观众对于电影的回忆。不过，杨紫琼竟然穿上她早在2015年出席美国纽约大都会博物馆慈善晚宴（Met Gala）的礼服，“回收”旧衣参加金球奖，堪称是史上头一回。

（图：美联社）

吴恬敏内衣外穿被称裸体公主

首度凭《疯狂》入围金球奖最佳女主角的华裔女星吴恬敏（Constance Wu），身穿裸色系马甲童话风格的连身礼服，腰部系上橙色缎带，脖子上是闪闪发亮的钻石项炼，只是上半身实在太像内衣外穿，意外掀起讨论，外媒《ELLE》赏了她一个“裸体公主”的封号，实在失策。她与刘玉玲的撞色礼服齐入选为今届红毯最丑女星。

其他出席红毯的《疯狂》演员包括，英国华裔女星陈静（Gemma Chan）、韩裔男星郑肯（Ken Jeong）等。而56岁占基利（Jim Carrey）更是携带小22岁的菲律宾混血辣模金洁冈萨加（Ginger Gonzaga）亮相金球奖，并在红毯前大方证实：“她是我女友！”在镜头前放闪认了“恋爱ing”。

首位入围金球奖影后的吴恬敏身穿裸色系马甲童话风格的连身礼服，不过眨眼看之下上半身仿佛内衣外穿，意外掀起讨论，被外媒封为“裸体公主”。 （图：美联社）

吴珊卓一袭高贵优雅白色礼服，与主持搭档安迪山柏（Andy Samberg）黑白配亮相金曲奖红毯。（图：美联社）

陈静的这身蓝色裤裙礼服，惊艳金球奖红毯，尤其中间开叉的设计露出修长美腿，举手投足间散发出中性美。（图：法新社）

56岁占基利首度携小22岁的菲律宾混血辣模金洁冈萨加全黑情侣装亮相，并在红毯前大方证实：“她是我女友！”（图：美联社）

好莱坞百大卖座电影

白人男性执导占九成

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有大学学者趁着金球奖举行发表学术报告，指以票房计算的好莱坞百大电影中，黑人导演占16名已是“创新高”，女性及亚裔导演持续个位数，反映出白人男性仍然主导好莱坞影坛。

研究报告包含2007年至2018年间，每年百大票房收入最高的电影，当中导演的比例，由非裔或黑人导演只有80人，约占6%，而亚裔导演更少，只有42人，约占了3.1%。发现多年来男女比例及种族比例没有明显改善。

以2018年为例，当中只有4名女导演包括《TheSpy Who Dumped Me》的苏珊娜福格尔（Susanna Fogel）、《I Feel Pretty》的艾比孔（Abby Kohn）、《Blockers》的凯康诺（Kay Cannon）及《A Wrinklein Time》的艾娃杜韦奈（Ava Du Vernay）。

至于亚裔导演方面，当中包括：杨紫琼有份参演由朱浩伟执导的《疯狂亚洲富豪》、《水行侠》的温子仁、《Searching》的阿尼斯查甘地（Aneesh Chaganty）及《Super Troopers2》的杰詹德瑟哈（Jay Chandrasekhar）。