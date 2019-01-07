让路一马房屋计划．店屋新竣13户惊接迁令 为了让路彭亨一马房屋计划，13户甘孟马来街村民接获搬迁令，居民感到震惊及不满。

沈春祥（右三）与村民手持大字报，站在受影响的店屋前，要求有关当局不要迫迁。（图：星洲日报）

焦点地区：甘孟马来街

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（彭亨．甘孟6日讯）为了让路彭亨一马房屋计划，13户甘孟马来街村民接获搬迁令，居民感到震惊及不满。

受影响的13户村民中，其中10户是从经常淹水马来街对面马路迁至新地点。他们今日异口同声表示，他们不要赔偿，不要被迫迁，相反地，他们希望能够继续在建竣的新店屋安居乐业。

10年前获土地局批地

根据村民的说法，他们是于大约10年前获得土地局的同意下，迁至现有地点。当中9户村民自掏腰包进行填土及兴建工程，平均每人都花了10万令吉。

在经过多年的筹备、填土及建筑工程，村民于2年多前开始陆续迁入新店屋。不料，他们于本月3日接获通知，必须出席隔天在关丹土地局进行的对话会，以商讨征用土地及赔偿事宜。

位于甘孟的彭亨一马房屋计划，整个计划兴建1200间房屋，目前发展商正进行最后的兴建进出有关屋业发展计划的道路。

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村民要求勿迫迁

受影响的村民今日在德伦敦州议员沈春祥的安排下，召开新闻发布会，要求土地局不要迫迁。

沈春祥：土地局不可代发展商征地

沈春祥受询时表示，他对土地局代表发展商出面处理征地事宜感到不解，因为土地局是不可代表发展商征地。

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他说，他不解为何发展商舍近取远，选择在900公尺以外兴建道路，导致13间村民的店屋受影响。

“我将安排受影响的村民会见关丹新上任的土地局长，以寻找解决问题的方案。”

村民杨华生（65岁）：当年土地局同意建店屋

“我本来是住在马路对面的木屋，住了超过50年，因为旧店屋会淹水，所以土地局同意我们搬到这里。

“土地局叫我们自己填土及兴建店屋，我和其他村民每人都用了整10万令吉把新的店屋建起来。

“当中，有人已迁入新店屋至今2年多，有人则还没。不料几天前竟然收到土地局来信，说要收回这块地，拿来建路给一马房屋。”

村民卢志海（72岁）：原以为新年前可住新家

“我的旧店屋逢雨成灾，水深2尺以上，原以为根据土地局的安排，搬到马路对面来重新建店屋，从此能够安居乐业。

“我用了20多万令吉去填泥、建店屋及装修，以为这个农历新年前可以搬新家，谁知道现在可能一场空！”

村民庄添诚（41岁）：盼发展商修改图测

“我们从旧屋花了10万令吉，搬到新区来，结果土地局竟然在短短一天通知的时间内，要我们搬走。

“这里是唯一的住所，如果我们被迫搬回旧区，淹水的问题将会继续困扰我们。

“我们不要赔偿！我希望发展商可以修改建路图测，避开我们新建不久的店屋，诚意解决问题。”

村民卢亚荣（78岁）：用毕生积蓄自建店屋

“我的旧屋过去50年来都面对淹水问题，因此当土地局建议我们搬到马路对面自建店屋时，我把我毕生积蓄都拿完出来。

“我希望可以保留刚建好的店屋，不要迫我们搬迁，不要强拆我们的店屋，我们也不要发展商的赔偿。”

甘孟旧街场美食茶室东主简月明（61岁）：火灾后市会批准重建

“我一出生就住在甘孟旧街，这里住了3代人，从我爸爸到我的孩子，我们努力经营茶餐室生意，当赚到一点点钱就把原有的店屋扩充，至今天的规模。

“这里曾遭火劫，火灾后市议会批准我们重建，不料现在土地局却叫我们搬，要让路给一马房屋计划去建路。

“我原以为可以在这里安居乐业，现在我们只求能够保留这间店，不要迫我们搬走。”

村民洪成泉（60岁）：还没迁入就被叫搬

“我的新店屋刚刚装修好，我都还没有搬进来，就叫我搬走？！

“当土地局说要我们搬走及拆掉刚建好的店屋时，我感到很惊讶！这是什么道理？当初是土地局同意我们搬到这里来，现在却叫我们搬走？

“我会捍卫我的店屋，无论是用什么方法，都要保住我的新店屋。”

村民颜青山（54岁）：遭土地官员无理对侍



“土地局官员说，量地后村民将接信，2个星期就必须搬走，不然就来推倒我的店！”

村民颜青山（54岁）申诉，他遭土地局官员无理对侍，让他感到非常不满。

“我听了土地局官员的话后，被吓得不敢买进水果来卖，因为不懂哪一天我的店会被推掉，到时损失更惨重！”

记者联络发展商了解

“你去问土地局”

记者根据州议员提供的电话号码尝试联络有关发展商，接电话的男子表示，有关土地是政府的土地，并要求记者询问土地局。

“我不知道，你去问土地局，我在忙。”

10户受影响的甘孟村民原本住在马来街对面马路旁木板店屋，因为长期受水灾影响，所以搬至新区。（图：星洲日报）