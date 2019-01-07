文冬兴安会馆同排．午夜大火2空屋成废墟 午夜一场大火，把文冬兴安会馆同排的两间空置的木屋烧成废墟。

大火迅速蔓延，把两间木屋烧得一片通红。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬6日讯）午夜一场大火，把文冬兴安会馆同排的两间空置的木屋烧成废墟。

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这宗火患发生在今日午夜12时许，该位于文冬都赖路兴安会馆同排的两间木屋都没有人居住，其中一间的女事主已搬到附近，只是偶而会回来，当她看到整间家陷入火海，心情沉重。

玻璃口志愿消防队接获知，共有19名队员赶到现场参与救火，另外来自贞德拜志愿消防队和加叻消拯局也前来协助。

对于现场有人批评文冬消拯局姗姗来迟，该局主任再纳受询时澄清说，当时武吉丁宜有一辆车燃烧，文冬消拯人员已到武吉丁宜协助把扑灭一辆着火的车子，于是要求玻璃口志愿消防队先抵达灌救。

“我们过后也赶到火灾现场，联同其他单位合力之下，在凌晨2时44分把火势控制下来。”

由于火患地点后面是力巴士新村，村民担心住家被殃及，发挥守望相助精神，也参与救火工作。

此外，美律区州议员李政贤与彭固鲁凯伦到来了解灾情。

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李政贤（左二）到灾场了解情况。（图：星洲日报）