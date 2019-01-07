涉辱柔王室手机被充公‧县议员录供后准离开 因在脸书贴文评述柔佛王储东姑依斯迈与龟咯岛课题，而遭人向警方举报涉嫌侮辱柔佛王室的行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬，于昨晚在完成录取口供程序后，在无需保释情况下获准离开笨珍警察总部，不过其手机被充公作为调查的用途。

卡玛鲁阿里芬（右四）完成录取口供程序，在律师和希盟四党领袖陪同下步出笨珍警察总部。右起是洪鸿辉、杨敦祥及哈山卡林，右五是陈厚实。（图：星洲日报）

（柔佛‧笨珍7日讯）因在脸书贴文评述柔佛王储东姑依斯迈与龟咯岛课题，而遭人向警方举报涉嫌侮辱柔佛王室的行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬，于昨晚在完成录取口供程序后，在无需保释情况下获准离开笨珍警察总部，不过其手机被充公作为调查的用途。

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卡玛鲁阿里芬的代表律师为哈山卡林及陈厚实。哈山卡林告诉媒体，警方援引刑事程序法典112条文传召卡玛鲁阿里芬，同时援引刑事法典500（诽谤）条文展开调查。

他表示，负责调查此案的刑事调查组查案官为菲基里告知，警方是在接获数宗来自个人及团体针对卡玛鲁阿里芬脸书上的一则贴文投报后，展开调查。

他赞扬警方以专业态度进行调查，同时允许2名代表律师在调查过程中，给予卡玛鲁阿里芬意见。由于案件尚在调查中，他无法披露任何进一步的详情。

无需保释情况下回家

他表示，此案的调查工作可能将持续下去，而卡玛鲁阿里芬获准在无需保释的情况下回家。警方将把调查报告提呈给总检察署，由总检察长或副检察官来决定是否提控卡玛鲁阿里芬。

哈山卡林也是公正党柔佛州联委会主席，而陈厚实为笨珍县议员。

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哈沙卡林：大臣勿未审先罚

哈山卡林在接受媒体询问，针对柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安或将采取行动对付卡玛鲁阿里芬的问题时，哈沙卡林促请大臣应谨慎处理此课题。

“我以巴西古当国会议员及公正党柔佛州联委会主席的身份促请柔佛大臣应该秉持希盟的原则，即避免人们遭受欺压，落实人民期盼的改革。”

他说，卡玛鲁阿里芬身为希盟一分子，理应让他面对正当的法律程序，而不是在未经审判之前就遭到处罚，即使被控上庭也有权为自己辩护。

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杨敦祥：贴文不应被放大

到场声援的笨珍希盟四党领袖，包括行动党北干那那州议员杨敦祥、行动党笨珍县议员党鞭洪鸿辉、公正党丹绒比艾区部主席罗斯曼及诚信党丹绒比艾区部主席阿末沙尼等。

杨敦祥表示，卡玛鲁阿里芬在个人脸书贴文而引起的课题不应该被放大，并认为其贴文只是为了表达人民的观点。

他说，无可否认的是，卡玛鲁阿里芬在有关贴文中的用词欠缺礼节，但是他并无意冒犯任何一方，而且在事后也已删除贴文，同时公开向柔佛王室道歉，要求宽恕。

他虽然不赞同卡玛鲁阿里芬的表达方式，但是认同贴文中所传达的观点，即“龟咯岛归还予人民”。这个观点也符合早前柔佛州立法议会上，通过紧急动议要求将龟咯岛国家公园从柔州宪报除名的决定带入州行政会议重新检讨的决定。这项动议获得柔州希盟阵营的29名州议员一致起立附议。

保留特别助理职位

卡玛鲁阿里芬也是杨敦祥的特别助理，询及发生这次风波后，在面对有人促请卡玛鲁阿里芬辞职的压力时，杨敦祥表示，他不会对卡玛鲁阿里芬采取任何行动，其特别助理的身份仍会获得保留，因为认同他勇敢站出来发声，为民请愿，但是日后会劝告他注意言行。