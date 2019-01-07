网购抢滩购买力低市场瓜分．笨珍零售业大洗牌 调整销售策略？转战新商业模式平台？距离农历新年还不及一个月了，笨珍商业中心一家经营多年的外资霸级超市分行于去年底结束营业，不免让民众商家们对接下来的商业销售市场持更多观望，同时也寄望政府能想方设法，推出更多促进地方上经济发展的策略。

零售业竞争激烈，大卖场、超市都推出低价的口号。（图：星洲日报）

（柔佛．笨珍6日讯）调整销售策略？转战新商业模式平台？距离农历新年还不及一个月了，笨珍商业中心一家经营多年的外资霸级超市分行于去年底结束营业，不免让民众商家们对接下来的商业销售市场持更多观望，同时也寄望政府能想方设法，推出更多促进地方上经济发展的策略。

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上述超市为重量级租户，之前在笨珍市区租下7间店面的建筑物营业多年，迈入新的一年之前结束了营业，引发种种猜测。

星洲日报《大柔佛》社区报记者前往该超市时，只见该超市已拉下所有的铝制卷门，剩下一扇门未关，可见大部份货架已被清空，而现场的一名员工告知记者，这家超市决定结束该处营业。

根据星洲日报《大柔佛》社区报访问后得到的看法，一般相信，导致笨珍出现零售及杂货业大洗牌的局面有三大因素：一，电子商务与网路购物崛起；二，油棕价格下滑导致购买力低落；三，多家连锁迷你市场抢滩，瓜分了市场。

钟立鹏：需推动旅业促进经济

外资斗不过本地姜？

笨珍中华总商会会长钟立鹏在受访时认为，上述超市关闭的原因是独立事件，可能是该集团调整市场经营策略，因为该集团仍然财力雄厚。

但是他表示，笨珍市场近期是有点萧条，主要是几个因素造成：笨珍向来缺乏工业区，零售市场有30%依靠油棕小园主的消费，如今油棕价格大幅度滑落，人们不敢消费，造成笨珍零售业店面生意下滑。

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另外，他也指出，与此同时，人们开始上网络购物的习惯，也至少抢夺了原本市场20至30%的生意量。

“我们做了一个市场调查，每逢星期一至星期五，单单大马邮政公司快递服务（Poslaju）所寄的邮件包裹平均就有多达4、5000件，相信大部份是通过网络购物下的单子。“他说，以上的数字尚不包括其他快递公司的邮件，由此可见网络购物已成了新的消费趋势。

他表示，笨珍需要通过旅游业来促进地方经济发展，带来更多人流量，以带动生意。

老街一街一色计划吸引旅客

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他披露，在早前进行的一场与埔来士巴当区州议员达吉乌丁的交流会，议员也建议在笨珍老街包括打协街及峇结街展开一街一色计划，为老店重新粉刷，以加强街道的特色，吸引旅客的到来。

他说，这项建议是希望笨珍县议会赞助油漆的费用，商家们也希望这项措施不会带来负担。

他表示，笨珍中华总商会不久前已提呈备忘录给柔佛州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤和柔州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯，希望柔佛州政府协助解决笨珍面对的难题，包括改善笨珍的交通系统、开辟物物交换码头、引进高等学府、加宽小笨珍河及大笨珍河、开辟更多旅游景点，刺激及带动笨珍的经济活动。

林荣华：未来趋势休闲结合零售

笨珍旅游促进协会会长林荣华受访时认为，一家大型超市结束营业有它的指标性意义，或多或少不免让人联想市场出现不景气，另一方面也反映零售市场正在转型，多家连锁超市或迷你市场抢滩，瓜分了市场。

据他观察，笨珍的消费力不高，因此近期有走低价路线的玩具店结束营业，而他所经营的一家店面也结束生意，并将精力专注在景点式零售和工厂的生产。

他认为，卖场未来的消费趋势应该是结合休闲和零售，让消费者体验之余进行消费。

他表示，近年来笨珍冒起了多家连锁迷你市场，它们直接进军小镇、住宅区及甘榜，不在市区经营，而在小地方设立中高档、排列整齐及冷气的迷你市场，使地方上的人民不再需要到市区购物，此举多少影响了大型超市的生意量。

他说，在网络购物方面，如今市面上有公司推出了即时比价的工具，让厂家、商家即时比较各大快递公司的送货价格，让小型卖家、微商也能跟大型零售商竞争。

李飞广：服务顾客维持竞争力

在笨珍乡区经营传统杂货店的商家李飞广披露，除了水池路开了一家连锁迷你市场，附近也开了一家24小时经营的杂货店。

他表示，该杂货店是印尼人开设，颇具规模，聘请6、7名员工，吸引许多友族同胞光顾。

“虽然如此，由于我的店多数是熟客光顾，因此连锁迷你市场进驻，对生意量的影响不大。”

他表示，为了维持本身的竞争力，该店也做其他店家不做的事情，包括运载煤气桶。

他说，有的开车到来的顾客，懒得下车，他也提供“得来速”（drive-thru）服务，亲自将杂货用品交到坐在车内的顾客手中。

笨珍市区店面越来越多，这是新开设的笨珍36碑新商业中心街道。（图：星洲日报）

除了推出低价策略，有的超市提供免费停车场服务，以吸引顾客。（图：星洲日报）