柔政府献地依特展局资助．依城美食阁开幕 由柔佛州政府献地、依斯干达特区发展局的社会发展项目资金资助，共耗费461万5000令吉打造的振林山先锋花园依斯干达公主城美食阁今日开幕了。

振林山先锋花园依斯干达公主城美食阁，花费461万5000令吉打造。（图：星洲日报）

（依斯干达公主城6日讯）由柔佛州政府献地、依斯干达特区发展局的社会发展项目资金资助，共耗费461万5000令吉打造的振林山先锋花园依斯干达公主城美食阁今日开幕了。

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楼高两层的该美食阁内共设有25个摊档单位，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安今日受邀为该美食阁主持开幕。

大臣：提供居民做生意机会

大臣致词时表示，该美食阁于去年7月开始营业，为附近地区的居民提供一个经营生意的机会，其中一些未取得正式经营地点的小贩，也能考虑搬到一个环境更加舒适、管理佳的现代化美食阁。

他透露，政府从在该美食阁经营生意的小贩口中得知，在这几个月的经营期间，小贩们可以在每个月取得6000至7500令吉的销售额。

不仅如此，他说，美食阁周边也设有不少主题游乐园、旅游项目及工业园等，相信美食阁将吸引旅客到访寻找柔州传统美食。

“本地小贩除多学习使用电子商务社交媒体（e-bisnes media sosial）为产品进行宣传，我也鼓励他们应积极学习英文，以更好的迎接国外旅客。”

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依斯迈：现代化食阁吸引年轻人

依斯干达特区发展局首席执行员拿督依斯迈指出，该局所执行的社会经济发展项目，有助于提升创业精神，让一些低收入阶层人士通过自身能力取得收入，进而提升社区经济。

“该美食阁是一幢干净及舒适建筑物，且具备基本设施。现代化的食阁将吸引更多年轻人前来，里面设有Wi-Fi无线上网设施，还备有闭路电视系统。”

大臣：拟BRT巴士站设销售摊位

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另一方面，大臣在新闻发布会上说，为鼓励更多民众做小生意增加收入，州政府计划在快捷巴士系统（BRT）特定的巴士站开设销售摊位（Kiosk），并在武吉查卡（Bukit Chagar）地段兴建一座可衔接柔新捷运系统（RTS）立交桥，帮助纾缓黄亚福街交通堵塞的问题。

出席上述活动开幕者包括：柔州秘书拿督阿兹米、柔州房屋及乡区发展委员会主席祖基菲里，柔佛州新闻、企业发展、合作社及创意经济委员会主席谢奥玛、依斯干达公主城市长拿督阿迪阿兹哈里及新山县长里达。

卡玛鲁冒犯柔王储．将带入行政会议讨论

针对笨珍县议员卡玛鲁日前发表冒犯柔佛王储东姑依斯迈的言论，大臣在新闻发布会上表示，政府将会把此事带入柔佛行政会议上讨论。

他表示，政府将会采取应对的行动，希望能尽快解决问题。

奥斯曼沙比安（左二）巡视美食阁，了解小贩的营业状况。（图：星洲日报）