外籍人士无牌驾驶．威胁居民安全盼执法员严揪 外籍人士无照驾驶，导致路段交通秩序混乱，威胁居民及附近学生出入安危，居民投诉无门，希望警方能联合移民局及陆路交通局（JPJ）展开一次大型执法行动，恢愎该处道路交通秩序。

烈光镇嘉哈路及肯纳格路自3年前开始，出现了外籍人士无照驾驶，如今日益严重。（图：星洲日报）

（柔佛．新山6日讯）外籍人士无照驾驶，导致路段交通秩序混乱，威胁居民及附近学生出入安危，居民投诉无门，希望警方能联合移民局及陆路交通局（JPJ）展开一次大型执法行动，恢愎该处道路交通秩序。

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林国泰：殃及路旁车辆遭刮花新山烈光镇义工团主席林国泰（48岁）向星洲日报《大柔佛》社区报申诉，该团于3年前开始意识到该区有不少外籍人士在该处的路段未持有驾驶执照，违例驾驶摩哆车及轿车。

居民停放路旁车辆遭刮花

他指出，在近几个月来，该团也频频收到不少当地居民的投诉，指这些非法驾驶的外籍人士在路上驾驶时，殃及居民们停放在路旁的车辆遭刮花，目前已收到8宗投诉。

他表示，这些外籍人士的上述行为让居民理事会及受害居民深感无奈，因为如到警局报案看似事件太鸡毛蒜皮，要求肇事者赔钱对方又表示没钱。

若引发大意外为时以晚

他说，这些事件导致居住在当地的居民非常担忧，因为该区拥有多间学校，学生人数非常多，居民们都不希望有一天引发更大意外时，执法单位才采取行动，那一切就太迟了。

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他透露，他们并不清楚这样的状况该是由警方或是陆路交通局负责执法，因为居民们看见警方逮捕了违例驾驶者但只能开出罚单，因此相信陆路交通局较能够更严格执法。

另外，他表示，之前通过出席在巴西古当市民大会上投诉后，警方已有派人到该区进行执法行动，短短的一个小时内，充公了21辆摩哆车。

“当时警方看到情况后也认同情况非常严重，但在接下来并没有看见警方持续派员到该区进行执法行动。”

施自福：曾目睹小车祸发生

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烈光镇居民理事会委员施自福（52岁，商人）表示，他在该区经营洋货生意，曾目睹小车祸意外发生。

他说，这些外籍人士相信根本没有学过交通规则，经常没有出示信号灯拐弯，毫无预警恣意行驶，爱怎么弯就怎么弯，造成交通秩序混乱。

施氏表示，他曾经在一条单向道上行驶，而这些外籍人士直接从反方向拐入该道路。除此，有时会看到喝醉酒的外籍人士，就算遇到警察也无奈。

陈悦群：不执法控制情况将严重

肯纳格1路主席陈悦群（59岁，退休人士）说，外籍人士相信使用这些私人交通工具做生意，供往返宿舍代步及进行买卖，如送饭及卖衣服等。

他表示，他不理解这些外籍人士是如何取得拥权力去购买私人交通工具，但是如果再不执法控制，难保情况将会越来越严重。

韩拱光：盼透过报章让执法单位关注人民社警韩拱光（35岁，承包商）指出，社警每个星期都会在该区进行巡逻，至今已有8年。

“我们经常会注意较阴暗的路段范围，如发现摩哆车就会过去拦截。我们在巡逻时遇过被拦截的外籍人士，拿不出驾驶执照，或驾驶执照上的个人资料与口头回答的不符合，一些车辆甚至没有缴交路税。“他说，由于社警没有任何权力可以开出罚单或展开执法行动，因此希望透过报章报道，能够引起执法单位的关注，并尽快处理，以保证当地居民的安全。

钟少云：将亲自查勘了解情况

公正党地不佬区国会议员钟少云受询时表示，他将会亲自到当地查勘，并进一步与当地警方了解情况，共同协商该如何处理问题。

他透露，如在进一步了解后发现真有此事，将会与警方一同到该地展开取缔行动。

当地居民理事会说明所面对的问题。（图：星洲日报）

非法驾驶的外籍人士在路上恣意驾驶，还殃及了居民们停放在路旁的车辆受损刮花，目前已有8宗投诉。（图：星洲日报）

由于该区建有许多工厂，因此出现的外籍人士人数亦不少。（图：星洲日报）