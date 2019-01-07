小资本股重现购兴？ 科技制造具投资潜能 联昌研究认为，2019年全球经济不明朗，属意小资本股的投资者不妨从科技和制造两大行业中“寻宝”，而获得该行推荐的股项包括速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）和马太平洋（MPI,3867,主板科技组）。

（吉隆坡7日讯）联昌研究认为，2019年全球经济不明朗，属意小资本股的投资者不妨从科技和制造两大行业中“寻宝”，而获得该行推荐的股项包括速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）和马太平洋（MPI,3867,主板科技组）。

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首选速柏玛马太平洋

联昌在《东盟小资本股》报告中提及，在衡量贸易争端、政治因素、业务分布、财务优势等条件后，挑出了5大首选股，而大马占了两席。

“这些公司并不依赖单一业务增长，也不受短期因素影响，这缓和了这些公司业务展望疑虑。”

联昌指出，虽然美中贸易争端扰乱科技业和制造业，但这两大行业依然有公司可能从中获益。以大马为例，速柏玛对中国同业的价格优势有望提升，而马太平洋也有机会争夺更多外国同业的订单。

该行说，大马资源丰富，国内企业的优势比外国同业更多，以胶手套业而言，除了乳胶和天然气供应稳定，业者也较容易收购大面积土地建厂，以建造不可或缺的废水处理设备。

速柏玛价格优势

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同时，政府提供的税务奖掖促使手套公司积极增产，而拥有全球高达63%市占率的规模经济，也让业者的竞争优势不断提升。

该行说：“美元兑马币升值，加上乳胶等原料跌价，也是手套公司的佳音。”

该行认为，长期而言，随着各国卫生意识提升，大马以至世界的手套需求也会跟着增加。

该行给予大马手套股“加码”评级，当中特别看好常年产量可望提高25.6%，至281亿只的速柏玛，预期增产计划足以抵销该公司隐形眼镜业务的初始亏损。

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该行补充，如果隐形眼镜业务加快达到收支平衡，将是速柏玛一大利多。

该行指出，速柏玛2019年本益比为16.5倍，虽然高于5年均值15.2倍，却依然远低于手套股的平均24倍。

至于速柏玛的潜在风险，则包括扩产计划展延、原料和汇率风向逆转等。

今日闭市，速柏玛跌1仙，收报1令吉73仙，成交量挂587万零800股。

马太平洋业务多元 有望攫更多海外订单

马太平洋方面，联昌表示，涉足半导体组装和测试业务的该公司，其大马和中国厂房分别贡献65至70%和30至35%销售额，相信有能力应付贸易相关风险。

该行说，马太平洋并无任何单一客户贡献超过15%营业额，也显示该公司的业务多元化优势。

马太平洋管理层预期3至5年内将营业额提高一倍，并专注于利润更高的汽车等相关领域。目前，该公司积极投资自动化设备，也进一步提高目前已达85%的厂房使用率。

联昌指出，该公司近期夺得汽车和云端伺服器等合约，市占率也稳步上升，在在显示其抵御半导体需求减缓的优势。

截至去年9月底第一季，马太平洋拥有高达6亿4400万令吉净现金，财务也相当强稳。

目前，马太平洋的估值为2019年11.6倍本益比，低过益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）和友力森（UNISEM,5005,主板科技组）的20.1倍和17.7倍。

无论如何，联昌提醒说，虽然马太平洋拥有许多优势，但投资者必须谨慎留意该公司面对的贸易争端恶化、美元兑马币贬值、原料涨价等潜在风险。

全天收盘，马太平洋扬19仙，至9令吉84仙，仅有12万2000股易手。