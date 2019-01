敦符.私家车运载工作工具不属犯法符国荣 星洲日报曾报道“男子私家车载工具接罚单帖文泄愤被网民‘教育’”的新闻。

其实,那些网民是不会、假会又装会地“教育”有关车主。

事实上,那位车主将他的工具放在车厢里并没有违法,反而是发出有关警察乱发通知书。

根据1959年陆路交通法规,并无一项叫做“Kenderaan Barang Tiada Cop Body”的违规条例;更有趣的是在5个字中,4个是马来文,1个是英文,这是他发明的“交通犯规”。

这位车主所运载的是工作上需要用的工具,并非运载作为买卖的货品,因此他没有违反任何交通法规。

有关车主应复印有关犯规通知书,然后把正本用双保家信加一封“covering letter”,说明运载工作的工具被错误指控为“用私家车当货车运载货物”。

如有上报的相片也呈交一份给陆路交通局总监,要求后者取消有关“犯规通知单”。

所有信底和保家信收据须收好。万一上到法庭,也可以引用1987年陆路交通法令中的“一个人在他的车上或车内运载他商业或业务上须要用的工具非买卖品(articles carried by a person on or in the vehicle for use in the exercise of his trade,business or profession and not for sale),向法官说明运载的是工作工具而不是货物。