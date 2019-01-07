大臣：带出“停止吸烟”讯息．盼霹球衣置戒烟标志 已是“顽固烟民”数十年的霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙在不到4个月内成功戒烟，除了以自身为例子勉励年轻人戒烟，他表示，目前他也正努力希望能在即将到亚洲比赛的霹雳州足球队球衣上放置戒烟标志，希望届时能让海内外所有人看到霹雳州带出“停止吸烟”的讯息。

活动也同时进行禁止吸烟及戒烟运动，图为阿末法依沙（前排左三）为富华茶室的档口贴上禁烟告示牌。前排左起是阿斯玛、骆新发，蹲者为诺米，右二为茶室负责人高伟龙。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保6日讯）已是“顽固烟民”数十年的霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙在不到4个月内成功戒烟，除了以自身为例子勉励年轻人戒烟，他表示，目前他也正努力希望能在即将到亚洲比赛的霹雳州足球队球衣上放置戒烟标志，希望届时能让海内外所有人看到霹雳州带出“停止吸烟”的讯息。

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他表示，即将在本月尾举行的霹雳州足球队和PKNP FC队球员及球衣推介礼相信会吸引大批年轻人前来，这是一个好时机，届时也会举办霹雳州级的大型戒烟运动推介礼，以鼓励年轻人戒烟及劝告亲友停止抽烟，霹雳州政府也会持续推行戒烟运动。

笑称戒烟后妻子更爱他

今早在拱桥新村出席“和大臣齐健康”运动的阿末法依沙，在致词提及本身的戒烟经验时笑称，戒烟后他感觉到身体更健康，人更精神和清爽，思维更活跃，连妻子都更爱他；以前吸烟后妻子连亲他都不想，现在机会可能多一点了。

“我从十多岁开始抽烟，如果我能做到，你们也能！”

他也呼吁公众勿抽烟、适量进食、保持运动量、管理体重及进行体检以掌握自身健康情况，让霹雳州及大马人成为最健康的人民，同时也可减少政府对抗疾病的医疗费用，把省下来的花费用来提供更多的服务。

他表示，今天的活动是他2019年头一个官方活动，他对该活动落在打扪选区及迎来打扪居民的热烈参与感到骄傲，也感谢打扪国会选区服务中心和近打县卫生局的近打卫生局成员体育及福利俱乐部（KESAKTI）举办该活动，对目标群体传达健康生活习惯的讯息，远离非传染性疾病。

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他指出，霹雳州的骨痛热症病例下降了超过50%，感谢卫生局的努力。

阿末法依沙是和夫人拿汀斯里诺米一同出席该活动；其他出席者包括近打县卫生局主任阿斯玛、拱桥新村村长骆新发。

大臣跳有氧舞展现“鬼马”

阿末法依沙和诺米一到活动现场拱桥华小后，就在各语言歌曲轮番播放下，与各族人民大跳有氧舞蹈，而大臣夫人看起来比大臣更能跟得上节拍！

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音乐响起时，诺米很快就跟上有氧舞蹈教师的步伐，而且动作矫健自如，相比起来阿末法依沙比较慢半拍，频频望向教师方向努力跟上，显得比夫人逊色。

但一贯鬼马的大臣没有让夫人抢去镜头，运动中途不停做出各种搞笑动作，除了俏皮嘟嘴，跳完后还作出疲累状靠倒在一旁的幸运抽奖奖品脚车上，让诺米也忍俊不住。

大臣随后为“1万步竞走”主持挥旗礼，自己也亲自下场步行，半途听闻附近有民生课题，便立即转道巡视，间中也到巴刹和食肆张贴禁烟告示牌；他和一些赤膊在巴刹喝茶的安哥合照后，还“恐吓”安哥说照片会登报，吓得安哥连连摆手，尽显调皮一面。

骆新发指出，今早村民向大臣反映的问题包括村内的乱丢垃圾问题、沟渠阻塞、巴刹肮脏等卫生问题，希望可获得大臣关注，在村内进行大扫除，先从巴刹开始，再按部就班逐步扩至村内住宅区。

阿末法依沙（站者左三）看到坐在巴刹内喝茶的村民时，做出运动姿势提醒村民记得运动。左起是诺米、骆新发。（图：星洲日报）

在巴刹一带巡视的阿末法依沙（右二）和诺米（右一）向经过的村民亲切打招呼。（图：星洲日报）

阿末法依沙（右三）为“1万步竞走”主持挥旗礼时，也不忘宣传禁烟戒烟运动。（图：星洲日报）