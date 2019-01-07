7年前IG发“男人骑裸女”照·Angelababy被轰不尊重女性 中国女星Angelababy（杨颖）和黄晓明结婚近4年，育有一子“小海绵”，两人近来频被传离婚，常登上新闻版面，连带过往也被起底，14岁就出道当模特儿的Baby更被网民翻出，曾在IG发尺度过激照片，挨轰“不尊重女性”。

（图：微博）

（中国7日讯）中国女星Angelababy（杨颖）和黄晓明结婚近4年，育有一子“小海绵”，两人近来频被传离婚，常登上新闻版面，连带过往也被起底，14岁就出道当模特儿的Baby更被网民翻出，曾在IG发尺度过激照片，挨轰“不尊重女性”。

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Baby自2011年9月开始玩Instagram，在2011年11月曾PO出一张图，只见一名男子骑着脚车，车架却是个呈现趴姿的裸女娃娃，乍看就像是男子骑在她身上，有些色情意味。Baby更随图附文喊：“I want that.（我想要）”。

当年这篇文并没有引起关注，但随着她渐渐走红，照片也被转发到各种论坛，最近更是因为豆瓣网站热议，再度成为话题。网民翻出该发文“打卡”，有人觉得好笑，但也有人批“不尊重女性”、“你不觉得恶心吗”、“竟然还没删”。