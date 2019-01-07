学者：心术不正者坏名声．风水是科学不迷信 香港堪舆学者元海表示，风水堪舆并不迷信，而是有科学根据，只是现有很多心术不正者，假借风水招摇撞骗，坏了风水的名堂。

李杨威（右七）颁赠纪念品予元海（左四）。左起是陈建伟、温观育、黎永强；左五是黄诗情；右起是梁爱然、梁丽玲、余玉玲、陈融升、叶建来及郭水仙。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保6日讯）香港堪舆学者元海表示，风水堪舆并不迷信，而是有科学根据，只是现有很多心术不正者，假借风水招摇撞骗，坏了风水的名堂。

广告

他提醒民众，没有人能够帮人改命，人唯有死了再出生才能改命，因此若有人声称可以帮人改命，一定是骗人的。

他说，中国人的风水堪舆已破解了宇宙许多密码，问题在于人们如何运用之，正派者会利用之帮助人们趋吉避凶，离苦得乐。

他今日在霹雳中华总商会出席由该商会主办、该商会中小型小组协办的《办公室“化繁为简；以简制繁”堪舆学交流会》时，如此指出。

今年流年不太好

他分析今年的流年运程时说，今年流年不太好，而且正财位困在中宫，因此很多人的财运不是很好，而且夏秋时节会出现一点动乱，不过人们最重要是做好自己。

不管怎样，他说，我国的运势下半年会有很多利好消息，并鼓励人们留多一些现金，瞄准时机后才出击。

广告

他说，今年的财位在西北方，人们可以在家宅及办公室方摆放9枝红色鲜花，增加财势。至于偏财位今年是落在西方，人们可以在西位放一缸水或一杯水。

他也提到，今年凶星三王星落在西南方，此星扰乱人的思绪神志，若要破除，可在家宅及办公室此方位放上6颗铜钱，不过铜钱买回来后，最好先过火一下。

他说，今年的病位在东北方，如果此位是坐卧起居之室，而且又有窗和门就要特别注意，建议在此方位挂个铜锣，其实铜锣声具有化煞招财功能，还可以救急，平时有何不顺遂之事可以敲敲铜锣，连续6响为1次。

他继称，三碧凶星今年飞落南方，此星为是非星，代表官非、是非、争执，要化解可在此方位挂上一个红色纸灯笼。

广告

年初一记得敲锣

他说，新年年初一记得敲锣、年初一晚吃的第一道菜，是寓意丰衣足食的金针云耳蒸肥猪肉。

有关一些做老板的喜欢在每年年初一到庙里抢上头炷香，他说，其实头柱香是一个人新一年第一天上的香，而不是指抢在所有人之前上的香，它未必须在寺庙上，甚至未必一定要上。

“上香只是对神明表达心意，香插在香炉里，是提醒自己，做人要正值精进。”

出席嘉宾有霹雳州行政议员陈家兴代表兼公正党迪渣区州议员黄诗情、霹中总领袖包括霹中总副总秘书郭水仙、经济事务主任黎永强、副福利主任温观玉、中央理事陈建伟、青商团团长叶建来、中小型小组主任李杨威、副主任陈融升、委员余玉玲、梁丽玲及梁爱然。

风水与个人群体相关

李杨威较早时说，风水与个人及群体的发展息息相关，关于办公室风水布局，怎样选择办公室楼宇，如何安排吉凶旺位、室内摆设、植物及装饰物如何摆放等，都自然影响着决策的正确与否，所以国内外无数成功的公司企业非常重视风水。

黄诗情说，在了解风水可以协助趋吉避凶之余，也必须时常紧记，个人的努力才是最重要，毕竟纵然天生好命，也必须透过后天的努力，才可以成就一番理想，落实心目中的大计。