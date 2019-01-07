贸易战或熄火 全球股市回温‧马股新年前涨潮可期 美国就业数据向好，联储局对升息课题语气缓和，加上市场憧憬今明两天美中国贸易谈判可取得正面成果，全球股市回稳，分析员认为，马股综指近期内有望止跌复苏，掀起“农历新年前涨潮”。

（图：美联社）

（吉隆坡7日讯）美国就业数据向好，联储局对升息课题语气缓和，加上市场憧憬今明两天美中国贸易谈判可取得正面成果，全球股市回稳，分析员认为，马股综指近期内有望止跌复苏，掀起“农历新年前涨潮”。

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油价回扬 美停摆解决

马股交投料改善

达证券指出，近期国际原油价格开始回扬、预期美国部份政府部门停摆关闭事件将获得解决，皆是本周马股交投情绪获得改善的催化因素。

随着上周五美国股市道琼斯指数强力回弹逾600点，带动区域主要股市全面回扬，马股综指也不甘示弱，综指一度涨弹17.35点或1.04%，至1687.13点全天最高。全天收市则回扬9.39点，至1679.17点，成交量放大至25亿零263万股。

达证券指出，美国与中国的贸易战的负面冲击已开始显现，特别是对中国影响较为显著，这使人行于上周五宣布把银行法定储备金削减100个基点，这是12个月内第五次减银行储备金，以加强市场的游资遏止国内消费活动走缓。

该行预期人行将在本月15及25日各减一半（50个基点）的银行法定储备金，以让市场在2月农历新年期间，拥有更多游资流通。

达证券指出，上周全球股市走势震荡，主要受到一连串坏消息拖累，如美国及中国的采购经理指数比市场预测来得低、苹果削减其销售预测等，加上本地股市在新年伊始出现去年杪橱窗粉饰活动后的套利活动，使上周整体马股走跌，实不令人感到特别惊讶。

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“随着原油价格回稳，沙地阿拉伯出现减产迹象，国内的东铁计划可能缩小规模但继续推行等利好，使马股建筑股止跌回扬。马股科技股纷纷走跌及大马去年11月贸易数据欠佳（出口成长缩减至1.6%），都是影响上周马股走势与起落主要因素。”

丰隆研究指出，技术层面而言，短期马股综指下跌支持落在1650／1630点，而当前上升阻力则落在1695／1700点。

4大投资主题

丰隆研究指出，目前马股遭受多项利空干扰，特别是美国与中国贸易战持续发酵、国内政府财务课题、国际原油价格走低及马币汇率走软等。

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丰隆研究在2019年首季散户投资策略中表示，该行较为倾向4大投资主题，即：一、拥有净现金情况及良好派息率的抗跌股项；二、2019年财政预算案中受惠领域；三、出口导向股项；四、从柔佛国油石油提炼及石化综合中心计划（RAPID）受惠领域。

专注基本面现金强稳股项

目前股市深具挑战，该行建议首季散户投资者专注于基本因素稳固及强劲净现金及稳定派发股息的股项，潜在于未来数月派发特别股息的股项则更佳，该行推荐利直南控股（DKSH,5908,主板消费产品服务组）及达力集团（TALIWRK,8524,主板公用事业组）。

该行也推荐2019年财政预算案中受惠的股项，包括医疗保健及保险领域，如柔佛医药保健（KPJ,5878,主板医疗保健组）及大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融组）。

东马投资主题则首推福胜利（HSL,6238,主板建筑组）。

该行预料2019年马币兑美元汇率介于4.10至4.30之间水平，这对出口导向股项有利，有望获得更佳盈利，预料一些公司可从中国派发更多订单中受惠，例如科技相关股项及家私业领域，包括前研科技集团（FRONTKN,0128,主板科技组）及富佳木业（FLBHD,5197,主板工业产品服务组）。

至于可从RAPID受惠的股项则首推马化学（CCM,2879,主板工业产品组），因它生产的氢氧化钠为石油提炼时的主要原料，特别是它的工厂就座落在巴西古当的策略性地点，预料该综合中心计划将在今年启用。

外资连9周净卖马股

上周马股外资净卖出5440万令吉股票，连续9周净卖出，惟卖压已比前周较为缓和。外资在2019新年前夕净卖出3610万令吉马股。

MIDF研究指出，进入2019年，马股外资于周三净卖5540万令吉股票，为连续12交易日净卖出，创下自2018年6月杪连续37天净卖出以来的最长净卖记录。

2019年首3个交易日，马股外资净卖出1830万令吉或450万美元股票，惟皆比泰国、印尼及菲律宾净流出较为缓和。

上周马股各交易群的交易参与率皆走高，包括外资平均每日交易值也走高36%，惟仍低于10亿令吉健康水平。

美元趋软 马币止跌回扬

随着联储局料在2019年暂缓紧缩货币政策，使美元汇率回软，马币兑美元汇率今日止跌回扬，一度升值至4.1200水平，创下4个月新高水平。

截至今早9时18分，马币兑美元汇率高企在4.1200／1250水平，较上周五收市则为4.1340／1370。截至今午5时，马币兑美元落在4.1100。

交易商指出，投资者的兴趣从美元转向马币，主要是联储局主席鲍威尔上周五表示，联储局今年并没有设定升息的步伐。

交易商表示，国际原油价格回扬，也是推高马币汇率的主因，因大马仍是净原油出口国。

交易商认为，鲍威尔对升息的谈话、中国削减银行的法定储备金及市场预期美国及中国新一轮的贸易谈判结果寄予厚望，都为区域主要货币兑美元汇率提供一些喘息空间。

布朗特兄弟哈利曼公司的全球货币策略主管永丁指出，大马经济保持稳健，预料周五出炉的工厂产出及制造业销售数据受看好。

根据彭博社调查，11月大马工业生产指数料增长2.3%，低于10月的4.2%增幅。

他预料本月24日举行的国家银行货币政策会议后，国行将保持利率不变，特别是通膨保持低迷，使国行今年将维持利率不变。