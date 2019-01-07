槟威30Grab司机抗议德士司机打压．“机场应设电召车服务区” Grab电召车司机发声了。

2名电召车司机在槟城国际机场走道挂上横幅后，结束和平请愿。（图：星洲日报）

（槟城6日讯）Grab电召车司机发声了。

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槟威两地约30名Grab电召车司机今午聚集在班台惹雅和平请愿，拉横幅抗议被德士司机打压，要求当局在机场设立电召车服务区域，让电召车司机光明正大载送乘客。

这批司机在和平请愿后，组成车队到数公里外的峇六拜槟城国际机场，每辆汽车开启双闪灯，车队缓缓驶过机场入境厅前的车道。2名司机在机场走道挂上写着抗议字眼及诉求的横幅后即离去，结束请愿。

叶进宗：盼机场设电召车服务区

请愿发言人叶进宗（全职Grab司机）向媒体说，电召车司机载客到机场后，除了在今年1月1日接到陆路交通局的罚单，也被相信是德士司机的人拍照。他载客到机场时，也曾被身份不明的人士拍照。

“我们不知对方拍下我们的照片作何用途。有人说是传给陆路交通局派人来开罚单，或者传给Grab公司投诉。我们感到担心。”

他问，电召车司机只是打一份工养家，为何要遭到如此打压？

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他说，一些电召车司机也通过脸书向交通部长陆兆福反映，但没下文，因此召集此次和平请愿，希望当局在机场设立电召车服务区。

电召车司机组成车队缓缓驶过机场入境厅前车道。（图：星洲日报）