首相：相较承认华校文凭 马来人问题更大 首相敦马哈迪说，马来人所面对的问题，比承认华校的文凭 (统考) 更大！这个（承认统考) 可以做，但是让马来人进步，并非通过发出一纸文凭就可以做到。

马哈迪认为马来人所面对的问题，比承认华校的文凭（统考）更大！（图：星洲日报）

（瓜拉登嘉楼7日讯）首相敦马哈迪说，马来人所面对的问题，比承认华校的文凭 (统考) 更大！这个（承认统考) 可以做，但是让马来人进步，并非通过发出一纸文凭就可以做到。

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“我要很坦白的说，土团党是一个马来人的政党，而作为一个马来人的政党，我们的责任是保护马来人的地位。

他说，他于最近针对马来人的内心（hati kecil melayu）、他们的感受，以及马来人的敏感发表谈话，"当我谈及马来人的敏感时，有人就说，我难道没考虑华人的感受吗? "

他于今日为登嘉楼州土团党党所主持开幕仪式时说，我们对马来人敏感，不代表对华人不敏感。政府也关注华人的敏感及他们所面对的问题。

“但是，马来人所面对的问题，比承认华校的文凭(统考)更大！那可以做（承认统考)，但是让马来人进步，并非通过发出一纸文凭就可以做到。

要让马来人进步非易事

“如果只是发出文凭，我们可以给予每个人。我发文凭给每个人，然后所有马来人都是百万富翁。(哄堂大笑)要获得文凭?去参加考试，及格了就取得文凭，但是不需要考试。马来富人考试，及格了获得文凭，这是马来百万富翁。

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"这是不可能的事。要让马来人进步，并不是容易的事。他们落后，而世界也承认，我国贫穷的族群是马来人及土著。"

马哈迪说，一直到现在，他们(马来人)并没有住在大城市，因为贫穷，他们卖掉在城市里所拥有的昂贵土地。物价高，他们迁出城市，住在乡区。过后他们所住的地方又城市化了，他们又搬到森林的边沿。

他认为，如果这种情况持续下去，马来人有一天会住在森林里。

"难道我不该对马来人的这种情况感到敏感吗？”只因为我对此感到敏感，就对其他种族不敏感吗?我保持敏感，但马来人的问题、马来人的贫穷问题，远比其他事情来的大。

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"因此，我们也必须对马来人敏感，以便他们能够团结起来，以及支持为他们的命运斗争的政党，也就是土团党。这才是我们的政党。"

他强调，但是，我们也考虑其他盟党的问题，不会提出有损其他盟党利益的要求。我们只是要求马来人的利益受到关注。