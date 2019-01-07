脸书发文侮辱原任元首‧Eric Liew”道歉求饶 一名署名为“EricLiew”的网民，在社交媒体脸书发表冒犯和侮辱原任国家元首的言论，引起网民热议，虽然他过后已在脸书作出道歉和求原谅，可是他引发的课题却继续延烧。

（雪兰莪‧八打灵再也7日讯）一名署名为“EricLiew”的网民，在社交媒体脸书发表冒犯和侮辱原任国家元首的言论，引起网民热议，虽然他过后已在脸书作出道歉和求原谅，可是他引发的课题却继续延烧。

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与此同时，前副首相嘉化峇峇的儿子拿督淡宁嘉化在国家元首苏丹莫哈末五世突然退位的前几天发表网络文章，结果被警方传召到武吉阿曼总部问话。

网民Eric Liew的贴文目前在社交媒体疯传，他的谈话引起社会和广大网友的愤怒与不满，网民以“没有教养”来回应Eric Liew。

由于Eric Liew是Cisco ASEAN公司的职员，有些网民甚至扬言要抵制Cisco ASEAN公司。

EricLiew在脸书留言说：“与他的新娘太忙于私通（fornicating）”；结果新闻网站“Channelnewsasia.com”转载这则贴文引起关注。

网民Eric Liew说：“与他的新娘太忙于私通”。（取自由Philip Chan上传至社交网群组的分享）

巫青促警方采取行动

巫青团长拿督阿斯拉夫说，网民Eric Liew明显的已侮辱了原任国家元首苏丹莫哈末五世，这是具有恶意的企图，因此巫青要求警方马上对“Eric Liew”脸书帐号持有人采取对付行动。

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他今日在一项声明中说，若在其他的国家如泰国，像Eric Liew这样的网民早已遭到法律的严厉对付。

阿斯拉夫吁请所有人，针对Eric Liew的言论向警方报案，要求有关当局采取对付行动。

由于Eric Liew是Cisco ASEAN的职员，今早约10时30分，马来西亚Cisco私人有限公司在脸书声明，大马Cisco公司深信Cisco ASEAN能以专业方式处理Eric Liew的事件。

大马Cisco公司形容说，Eric Liew的言论是极为不负责的。

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Cisco ASEAN也在脸书贴文指出，这件事已引起Cisco ASEAN的关注，并决定对此事展开调查，同时也会采取适当的行动。Cisco ASEAN说，该机构已交由大马的团队跟进此事。

大马Cisco公司是一家保安公司，在全国拥有13家分行，在保安行业已有41年的经验。

Cisco：Eric Liew非公司职员

大马Cisco公司在脸书声明说，大马Cisco公司与Cisco ASEAN，是两家不同的公司，而有关脸书一则讨论原任国家元首退位贴文的网民Eric Liew并不是大马Cisco公司的职员。

“民众有任何的建议或评语，可直接将言论上传至Cisco ASEAN的脸书专页。”

Eric Liew后来在脸书作出道歉，他说，他对原任国家元首发表了无礼和没有教养言论，所以决定收回有关言论，并向有关群组作出道歉。他希望因此而愤怒的网民能够原谅他。

他坦承说，他确实对原任元首作出了粗鲁的评语。

淡宁嘉化通过其脸书专页证实自己被警方传召问话。（图：星洲日报）

前副首相嘉化峇峇儿子

淡宁发表2文章被传召

另一方面，前副首相嘉化峇峇的儿子拿督淡宁嘉化因在国家元首苏丹莫哈末五世突然退位的前几天发表网络文章，因此被警方传召到武吉阿曼总部问话。

71岁的淡宁嘉化今日通过其脸书专页证实上述消息，并指他曾两度发表有关莫哈末五世的网络文章，一是在网络上流传莫哈末五世迎娶俄罗斯女郎的图片与影片后，他所写的《带着爱从俄罗斯而来》（From russia with love）以及近期发表的《爱德华八世与莫哈末五世》（ANTARA KINGEDWARD VIII dan SULTAN MUHAMMAD V）。

建议仿效爱德华八世退位

他透露，他在《爱德华八世与莫哈末五世》的网文中建议莫哈末五世仿效已故英国王室爱德华八世为了迎娶美籍妻子沃利斯‧辛普森而放弃了英国王位的做法，而莫哈末五世退位的传言早在一个星期前已流传，如今已成真。

“今年1月6日的消息再次创造国家历史，这是因为自我国1957年独立以来，第15任国家元首之前，从未有任何国家元首辞任。”

他认为，元首退位的真相只有马来统治者理事会才知，只要人民一天不知道真相，就会各种消息徘徊在社交媒体，甚至是茶档深处。

他强调，如今已有两件大事发生，一是人民，尤其是马来选民已将从独立起执政我国的巫统及国阵送到墓地；二是国家元首退位，而他希望马来统治者理事会慎选第十六任国家元首，以确保事件不会重演。

吉隆坡刑事调查主任鲁斯迪高级助理总监今日指出，警方目前尚未接获针对这起事件的投报，暂时没开档展开调查。