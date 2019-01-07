禽畜业联总：防堵非洲猪瘟．促全面禁进口猪肉 马来西亚禽畜业联合总会今天召开全体同业会议，一致通过要求政府全面禁止外国进口猪只、冷冻猪肉、乳猪、黑毛猪及一切猪类制成品，包括罐头、腊味及香肠等，以一劳永逸解决非洲猪瘟病毒，保护消费者安全及养猪业生产链。

马来西亚禽畜业联合总会及同业，吁政府全面禁止进口猪肉和猪类产品，避免发生灾难性“非洲猪瘟”。前排左起为兽医刘文龙、霹雳州代表黄其方、张鸿财、李启源、黄俊仪、陈光亮、柔州代表刘林发、杨声侨及彭康富。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）马来西亚禽畜业联合总会今天召开全体同业会议，一致通过要求政府全面禁止外国进口猪只、冷冻猪肉、乳猪、黑毛猪及一切猪类制成品，包括罐头、腊味及香肠等，以一劳永逸解决非洲猪瘟病毒，保护消费者安全及养猪业生产链。

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该会总会长拿督黄俊仪在召开同业会议后发表联合声明，非洲猪瘟病毒仍在外国蔓延，特别是中国和欧洲，大马政府和人民必须全心合力，一起努力防范该病毒入侵大马。

他说，大马目前的情况仍保持“零”非洲猪瘟病例，但希望继续捍卫国内消费者和生产链，落实阶段性的“禁猪”令。

确保本地猪肉足够供应

他说，该会和国内养猪业者，包括会员和非会员皆站秉持同样立场，确保在没有进口猪肉情况下，仍可以维持本地市场足够供应，不会引发“猪肉荒”。

他强调，大马经历过立百病毒灾难性的摧毁，了解到养猪业不能再冒风险，因此，对于非洲猪瘟威胁，禽总一致捍卫消费者和同业利益，必须在这个时期与外国猪肉和产品“一刀两断”，直到情况恢复正常，总会会另外召开会议探讨，以恢复外国猪肉进口。

黄俊仪说，今天出席的代表，除了养猪业主外，尚包括饲料业、兽医、药剂等代表，这意味着整个生产链都十分关注，确保不会受到非洲猪瘟的侵袭。

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他说，该会感到欣感，砂拉越兽医局上月26日已发出公布，明确禁止一切猪肉和猪类产品进口，杜绝非洲猪瘟入侵。

李启源：警惕边界进口‘缺口’

禽畜业联合总会代生猪组主任李启源说，虽然大马已采取多项措施禁止从中国进口猪肉及猪类产品，但仍要吁请兽医局采取更严紧防范措施，包括：

●禁止所有猪肉产品进口我国。

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●加强警惕中国边界漏洞，特别是从越南进口的“缺口”。

●关注受感染国家和地区的旅行者，无准证进口相关产品，特别是接近农历新年期间。

●来自日本、韩国、台湾和泰国旅客带来的加工产品，必须进行检测。

他说，该会对大马处于“零”非洲猪瘟病例及兽医局专业执勤水平，给予信任和赞赏，但仍希望兽医局继续努力，和大马关口农业检验部门提高监督和检查工作。

他指出，由于养猪业是一项高风险和高成本行业，该会寻求政府给予“担保”，万一遭受类似非洲猪瘟毁灭性事件，提供充份补偿及让业者恢复，重新出发。

陈光亮：可选本地猪类产品

该会署理总会长陈光亮说，本地有足够的猪肉供应，包括猪类产品，例如午餐肉等，消费者应改变观察，选择国内的生产品。

他说，以午餐肉来说，一般消费者都选用中国生产的牌子，实际上，本地有多家午餐肉生产商，有足够的产品应付市场。

本地午餐肉牌子包括Meaty、Solid Slice，本地的满福香腊肠腊肉和肉干等。