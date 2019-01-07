主席：橡胶局土地买卖‧“拥证据证明EPF知情” 马来西亚橡胶局（LGM）主席奈也表示，他掌握具体证据证明雇员公积金局了解橡胶局土地买卖的过程。

（雪兰莪‧八打灵再也7日讯）马来西亚橡胶局（LGM）主席奈也表示，他掌握具体证据证明雇员公积金局了解橡胶局土地买卖的过程。

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他日前向网媒《今日自由大马》表示，这些具体证据包括雇员公积金局知道2010年以低于23亿令吉市价，即15亿令吉出售雪州双溪毛糯一片面积2800英亩土地予国家土地资产有限公司（ATNB）的相片和文件，以证明该局声称不知土地售卖是不成立的。

他说，橡胶局、国家土地资产有限公司、雇员公积金局的子公司“桂莎置地私人有限公司”（Kwasa Land）曾在2011年8月16日在正式仪式上签约，显示雇员公积金局了解橡胶局与国家土地资产有限公司的土地买卖价格，其否认的举动是错误且令人质疑。

他表示，桂莎置地私人有限公司理应直接向橡胶局购买相关土地以获得优惠，而不是通过国家土地资产有限公司购买而导致该局亏损8亿令吉。

“我疑惑这样的交易方式如何让雇员公积金局会员受益？”

他认为，前首相拿督斯里纳吉和时任部长丹斯里柏纳东博破坏了他们受委托的职责，后者不可能不知晓土地的售价，因为他是前沙巴土地与调查局的评估师。

称将对纳吉柏纳东博提诉讼

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“我们将对纳吉和柏纳东博提出民事诉讼，以追回8亿令吉，而纳吉没有对此给予回应。”

原产业部长郭素沁日前声称，纳吉领导的政府在2010年10月，批准和指示大马橡胶局直接售地予国家土地资产有限公司，国家土地资产有限公司后来把地段转售给雇员公积金局的子公司“桂莎置地私人有限公司”，价格还抬高了约8亿令吉。

但纳吉在脸书驳斥国阵政府强迫大马橡胶局以低于市价出售双溪毛糯2800亩土地，并促请郭素沁做好分内事或提高棕油价格，以维护种植者利益。