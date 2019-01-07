吴俊益：武吉淡汶3地爆发蚊症．夜市垃圾或毒蚊温床 武吉淡汶州议员吴俊益说，其选区3个最近爆发骨痛热症问题处，附近都有夜市场。夜市场地上遗留的塑胶垃圾，有可能是黑斑蚊滋生的温床。

（槟城．威南6日讯）武吉淡汶州议员吴俊益说，其选区3个最近爆发骨痛热症问题处，附近都有夜市场。夜市场地上遗留的塑胶垃圾，有可能是黑斑蚊滋生的温床。

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华都村这10天内再爆发3宗骨痛热症，9条路2户住家共有3人确诊。

当地志愿消防队、社区居民组织和垃圾承包商今日从7至12条路展开大扫除。

吴俊益今日出席活动时在当地夜市场路旁停车，惊讶地发现街道两边满地都是塑胶袋和饭盒，一些还积水。

民众小贩管理层态度致垃圾满地

垃圾满地处，正是当地每周四摆卖夜市场地点。吴俊益认为这问题是三方面造成的。第一，逛夜市场的民众随地乱丢垃圾；第二，夜市场小贩只收拾摊位，没有照顾周围地上卫生；第三，是夜市场管理层善后工作马虎，没有完善处理善后垃圾。

他指出，其选区最近3个骨痛热症热点区，华都村、新大发园和淡汶再也附近都有夜市场，新大发园和淡汶再也属隔邻花园，他们的附近有一个夜市场。

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“没有亲自下场巡视还不知道，原来夜市场路边会有这样多的塑胶垃圾。”

吴俊益呼吁逛市夜场民众要保护周边环境，不要随地乱堆垃圾。至于夜市小贩必须进行垃圾分类和自动自发清理自己摊位的垃圾。

夜市管理层须准备垃圾袋

他也提醒夜市管理层必须依据威省市政局新条例，准备2种垃圾袋给小贩，并在夜市后立即清理夜市街道两旁路肩的所有垃圾。

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“我也会要求选区内的夜市管理层，在路口准备垃圾分类桶给民众，让更多人学习使用垃圾桶，不是随手乱丢垃圾。”

他也呼吁市政局执法组必须严厉惩罚垃圾虫，没有进行垃圾分类的小贩和管理失当的夜市管理层。

吴俊益说，其选区共有5个夜市场，其中新邦安拔祝清坤花园夜市场管理层，从本月开始已经分发2个分类垃圾袋给每名小贩，让他们进行垃圾分类，他希望其他夜市场也跟随这新条例。

威南去年290宗蚊症创新高

吴俊益说，威南县去年共发现290宗骨病热症，是历年来最高记录。而其选区有152宗占52%，情况不可忽视。

他表示，这次大扫除重点在于清理华都村路边和后巷的塑胶袋，而居民必须关注浇水器和花盆底下和旧轮胎的积水，这些地方是黑斑蚊最爱繁殖的地方。

“干净积水的地方，只要几天功夫黑斑蚊就会繁殖，反而水沟的脏水它不会繁殖。”