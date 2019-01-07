赛夫丁：先听解释．不能随意指示KFC降价 国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁今日表明不能随意指示肯德基降价，必须要聆听后者解释后再作定夺。

赛夫丁（中）颁发卓越服务奖予公关拉查里。左为秘书长嘉米尔。（图：星洲日报）

（布城7日讯）国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁今日表明不能随意指示肯德基降价，必须要聆听后者解释后再作定夺。

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他说，他已在上周五会见大马肯德基（KFC）特许经营权的QSR品牌控股公司，了解涨价的原因，并会在今天见麦当劳管理层。

他说，QSR品牌公司在大马经营的肯德基和Pizza Hut共有1000家分行，该公司须对消费人的投诉敏感。

“QSR是大马最大的纳税公司之一，年度纳税额高达4亿至4亿5000万令吉。”

他是今日在主持部门卓越服务奖颁奖礼后，受询时说，他希望该公司能够对消费人的情绪敏感，尤其是政府正努力解决人民生活费问题之际。

须向指定食材供应商取货

他也说，根据QSR的反馈，肯德基由于受到特许权的限制，例如必须向要指定的食材供应商取货，不能向其他人取得更廉宜的货源，因此，在生产成本调涨的情况下而被迫涨价。

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他说，该部已在2011年价格统制及反暴利法令21条文下，向马来西亚肯德基和麦当劳发出通函（Notis21），他将会确保QSR公司能够考量消费人的情绪。

他也强调在政府为商家营造有利环境之余，商家也应该理解贸消部保护消费人福利的功能。

针对会否指示降价问题，他表示有需要聆听解释，不能随意发出指示，政府的角色应该是中立的，公平对待商家。

盼商民配合降物价

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赛夫丁希望在商家和消费人的通力配合下，大马的物价得以紧随油价下降而跌价。

他说，随着政府宣布调降油价，而油价是影响通膨率升降的要素，一般物价会跟随油价而下滑，但除了当局的执法外，还希望得到商家和消费人的配合。

指油价降物价肯定会降

他说，政府已在政策上宣布调降油价，商家的成本也下跌了，一些物品的价格肯定会下滑。

“政府的执法需要获得商家的遵守和商家奉行良好的商业操守，再加上消费人的精明消费，才能看到成果。”

他说，这个生态系统必须要取得各方的配合，如果只是政府单方面制定政策，而商家依旧牟利，消费人就得贵买，这是政府不希望看到的。

他希望各方能够全力配合，以共享其成果。

他也说，部门的执法一直都持续在进行，部门官员的基本职责就是接受投诉和采取行动，执法部门也几每天向他汇报。

他也感激前首相纳吉巡访巴刹，而当局也会应对不管来自前首相或人民的投诉。