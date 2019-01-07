15日起赴英新治病‧慕沙暂获归还护照 地庭今日批准从本月15日起至2月10日，暂时归还沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼的国际护照，以让他赴英国伦敦及新加坡进行医药治疗。

慕沙阿曼抵达法庭。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）地庭今日批准从本月15日起至2月10日，暂时归还沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼的国际护照，以让他赴英国伦敦及新加坡进行医药治疗。

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除了归还护照，承审法官罗兹娜也设下数项附加条件，包括于2月8日从英国出发回马之前，必须每3天到马来西亚驻英国最高专员署及马来西亚驻新加坡最高专员署报到。

此外，慕沙阿曼在出发前，必须提供在新加坡及伦敦的住址、电话号码及联络人资料给法庭。

罗兹娜强调，被告仅可前往新加坡及英国两地，一旦接获投报，法庭可以没收其保释金，并指示被告的担保人必须掌握被告的行踪。

护照2月11须归还法庭

由于慕沙阿曼将于2月10日晚上抵马，地庭谕令慕沙阿曼于2月11日把护照归还法庭。

罗兹娜也批准主控官拿督拉惹罗兹拉副检察司的要求，慕沙阿曼必须缴付2万令吉的担保金，这笔款项较后可退还。

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慕沙阿曼的代表律师黄益源表示，其当事人需要更新护照，法官随后要求辩方提供有关资料给法庭。

案件将于2月20日过堂。

他共面对35项控状，涉嫌于2004年12月20日至2008年11月6日期间，在香港及新加坡7间银行和金融机构犯下罪行，以沙巴首长及沙巴基金局主席身份，将伐木特许经营权颁给数家公司，包括SegarTepat私人有限公司和JVLestari私人有限公司。

他此举抵触1997年反贪污法令11条文，罪成可被判处监禁最高20年，及罚款不超过贿金的5倍，或1万令吉，视何者为高。