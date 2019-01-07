马潮联特大通过．280万购办公楼 马潮联会在本月5日（星期六）的特别代表大会上，一致通过以280万6000令吉购置AmMetLife大厦第9楼办公楼作为行政秘书处，并授权购置会所小组全权处理买卖及融资事宜。

黄赐兴（中）在提案表决前向大会讲解此次置产的前因后果及产业优点。左起为陈泰昌及林源德；右起为林家光及谢松坤。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）马潮联会在本月5日（星期六）的特别代表大会上，一致通过以280万6000令吉购置AmMetLife大厦第9楼办公楼作为行政秘书处，并授权购置会所小组全权处理买卖及融资事宜。

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马潮联会总会长拿督斯里黄赐兴发文告说，该会名下目前有三栋产业皆出租，因此秘书处仍设于雪隆潮州会馆（安邦路）二楼。

“由于雪隆潮州会馆即将搬迁至AmMetLife大厦，加上卖家出价低于市场，在咨询了购置会所小组成员以及其他属会领导的意见后，大家都认同马潮联会可购置一个楼层来做办公室、小礼堂和会议或会客室。”

共有24个属会及20个属会委托在场属会代表出席及表决参与特大，占58个属会的76%；在大会表决后，一致通过购置AmMetLife大厦第9层办公楼。

至于没有出席特大的其余14个属会，包括当中5个属会在特大前回执表示不出席，也不委任其他属会代表的属会，则被视为自动放弃投票。

该会此次置产不打算对外筹款，特大也通过授权购置会所小组处理融资事宜，但若属会或乡亲自愿性捐助装修基金，该会无任欢迎。

出席者包括马潮联会永远名誉主席兼产业购置小组召集人丹斯里林源德、副总会长陈泰昌博士、谢松坤博士、拿督陈亚超、拿督黄维忠、翁荣华、总秘书林家光、总财政郑金德、副总财政罗润强、产业购置小组委员拿督黄腾亮及其他常委与属会正副首席代表，以及房产咨询公司威廉氏、达哈与王私人有限公司董事王建海。