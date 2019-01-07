新春年货市集好康多．12及13日来星洲总社挖宝 华人农历新年即将来临，世华多媒体有限公司电子商务平台“Logon”（热购）定于本月12及13日（星期六和星期日）上午9时至下午6时，在星洲日报总社文化厅举办“新春年货市集”，好康优惠多，公众勿错过。

邱天雄（左五）欢迎民众踊跃参与由热购网举办的“新春年货市集”，享有商家们提供的好康优惠。左起为刘文冠、李健群、徐礼鸣及张忠诚；右起为纪雯鏸、吴顺团、廖英烽、骆富彬及廖才丰。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）华人农历新年即将来临，世华多媒体有限公司电子商务平台“Logon”（热购）定于本月12及13日（星期六和星期日）上午9时至下午6时，在星洲日报总社文化厅举办“新春年货市集”，好康优惠多，公众勿错过。

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在这次的促销活动中，民众可以享有物超所值的货品，现场将会展销保健礼篮、低糖和生酮饮食礼品、不含防腐剂和色素的家庭式年饼、天然健康椰糖和椰子油、咖啡、红茶、辣椒酱、家电、烧烤炉、自动化冰沙机、冷风机及警报挂锁产品等，绝对能选到心头好。

邱天雄：名厨现场示范烹饪

世华多媒体有限公司首席执行员邱天雄指出，热购网从两三年前就开始迎合新春佳节举办年货促销活动，今年的形式也较往年稍有不同，那就是增添“烹饪节目”的环节，让活动更加精彩。

他今日联同参展商一同召开新闻发布会时说，除了举办年货促销和幸运抽奖之外，烹饪节目也是活动的重头戏之一，大马名厨唐丁强（TK Dong）、生酮食谱达人官秋美（Charine Kuan）及烹饪小厨余浩然（Jonathan Yee）将会现场示范烹饪美食，展现不俗厨艺。

唐丁强会在星期六上午10时至11时，向民众示范如何烹煮腊味饭和麻香豆腐，他指“豆腐”的发音为“都有”，代表着新年好意头，两道美食肯定会让民众喜欢。

而在讲究健康饮食的年代，你也一定不能错过生酮饮食达人官秋美展现烹饪实作，她将会在星期六下午3时至5时、星期日上午10时至下午12时，在活动上烹煮菜花饭和椰花粥，整个烹调方式都是使用生酮材料哦！

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另一名烹饪小厨余浩然（Jonathan Yee）则会在星期日下午3时至4时，现场示范烹煮砂锅咸鱼香菇鸡，喜欢这道佳肴的你，绝对不能错过。

与此同时，本次的参展商家也会提供买多送多、有买有送的优惠。有商家更表示，在市集售卖的货品会比市场价格便宜25%呢！届时，民众可以亲临现场为家人和亲朋好友添购年货。

这项促销活动是由世华多媒体、星洲网及热购主办。

出席新闻发布会者包括海鸥中心有限公司经理（广告和促销）廖才丰、SHIMONO营销经理骆富彬、巨铁皇朝有限公司（GT BENZ）经理吴顺团、Atlantis Arena私人有限公司营销总监董书凤、Antasa Enterprise私人有限公司代表嘉达（Jada）、ECOVAS代表刘文冠、Hanabishi代表李健群、Maha Mangala代表徐礼鸣、HETCH代表张忠诚、钟国荣、BOSS BROTHERS代表廖英烽、BlingBling Fine Baked Cookies代表纪雯鏸、世华多媒体有限公司总经理（市场行销）谢念芳、高级经理颜民德及销售及业务开发经理赖润谦。

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