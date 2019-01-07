林冠英：待去年税收结算．今年首季才分享旅游税 财政部长林冠英说，联邦政府与各州分享50%旅游税收的政策仍未进行，因这项政策得等待2018年旅游税收的会计结算完毕，才能实施，这项税收分享将在2019年首季执行。

（布城7日讯）财政部长林冠英说，联邦政府与各州分享50%旅游税收的政策仍未进行，因这项政策得等待2018年旅游税收的会计结算完毕，才能实施，这项税收分享将在2019年首季执行。

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依宪法州政府没权过问

他今日发表文告说，为了避免此课题被煽动成为反联邦政府事件，即此再度以3点事实根据及数据，以正视听。

除了上述第一点，文告指出，其二为根据联邦宪法，该税收是缴纳给联邦政府，原本州政府是没权力过问这项税收；然而，基于联邦政府尊重各州属，所以在2018年11月2日提呈的2019年财政预算案中宣布，将分享50%的旅游税予各州属。

“其三，无论任何一州政府是否仍欠联邦政府债务或拖欠联邦政府，旅游税收仍将发放给各州，与各州政府分享。这表示砂拉越州即使欠联邦政府的债务仍有25亿令吉，而且还逾期拖欠5000万令吉的欠款，砂拉越仍旧会分享旅游税收。”

失望砂政府污衊联邦

他披露，财政部对于砂拉越州政府的态度感到失望，尤其是向媒体撒谎称联邦政府已将2018年的旅游税收与沙巴分享，而砂拉越却无所获，被揭发后仍一派不肯认错的态度。

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“相反的，砂拉越州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林拉曼仍然续重复砂拉越州政府受到歧视，没有获得分享旅游税收的谎言。”

他说，很明显的，砂拉越州政府无所不用其极的与联邦政府恶斗，更以毫无根据的事实与数据作出指控；实际上，砂拉越州政府根本可以拟一封公函，来向财政部求证旅游税收是否已分享予各州。

林冠英说，很遗憾，砂州政府并没有这么做，反而选择以虚假指控污蔑联邦政府。

他表示，若砂州政府仍执意以虚假指控与污蔑来操弄此课题，他们与联邦政府的合作与诚意必将成疑，而操弄该课题将被视为含有政治动机，达到使人民仇恨联邦政府的目的。