马航即起新年促销．机票优惠高达30% 马来西亚航空公司（马航）推出2019年优惠促销，顾客可以享受到特定目的地高达30%的机票优惠。

（吉隆坡7日讯）马来西亚航空公司（马航）推出2019年优惠促销，顾客可以享受到特定目的地高达30%的机票优惠。

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新年优惠的出发日期由即日起直至2019年6月30日，可以从即日起至2019年1月13日通过http://www.malaysiaairlines.com订票。

乘客可以预定属意的目的地，往浮罗交怡All-in单程经济舱票价从169令吉起，而到哥打京那巴鲁则从279令吉起。

往新加坡的票价更低至189令吉，往雅加达则从229令吉起、香港从459令吉起、北京从899令吉起、东京从1329令吉起。

其他目的地包括从吉隆坡到悉尼的航班低至1169令吉、阿德莱德1299令吉、伦敦1789令吉。

马航首席营收员王明财在一则声明中指出，马航很高兴通过提供最优惠的价格给顾客，来庆祝新的一年开始。

除了这些优惠，乘客还可享受马航的高级附加服务额外20%的折扣，有关服务包括座位选择、额外行李重量、使用吉隆坡国际机场的黄金贵宾室。

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在优惠期间，也提供标准座位选择和额外10公斤行李，或使用贵宾室和额外的腿部空间座位的组合供购买。