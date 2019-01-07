吴健南：若林冠英执意落实．“入禀挑战‘媒体分家’政策” 马华公民社会运动局主任吴健南说，若财政部长林冠英执意落实干预媒体自由的“分家”政策，马华公民社会局将入禀法庭采取司法检讨行动，以挑战其政策的合法性。

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）马华公民社会运动局主任吴健南说，若财政部长林冠英执意落实干预媒体自由的“分家”政策，马华公民社会局将入禀法庭采取司法检讨行动，以挑战其政策的合法性。

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他提醒林冠英不要以为受委财长就能超越法治为所欲为，并捍卫联邦宪法第10条文赋予国民的言论自由。

吴健南今日发表文告，抨击林冠英本身才是真正对媒体自由有恶意的领袖，并认为对方应该尊重媒体作为国家第4权的民主制衡角色，包括传达民间对其言论和政策的不满和异见。

他表示，针对林冠英近日提出一系列打着民主旗帜的“分家论”，包括政党应与教育、媒体和经济分家，这让马华公民社会运动局感到匪夷所思，并呼吁人民看清林冠英那套完全没有法律和民主基础的伪民主论。

“他提出的那么多分家论，究竟是哪一家的法律或政策论述？而且整个论述基础充满矛盾，包括一会儿指责马华不该拥有星报，一会儿又说民办的星洲日报也对其有恶意。”

他反问：“林财长会否因为火箭入阁后变成当家不当权的静静党，而带领该党与敦马为首的内阁分家，捍卫该党的尊严和骨气？”

吴健南进一步质问林冠英，是否关闭完多家没有报道其言论，或那些给予反对党新闻篇幅的媒体，同时只允许对其歌功颂德的一家媒体存在，才算是媒体自由。