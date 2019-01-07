申请保释遭驳回‧黄宗华续扣押监狱 高盛集团前银行家黄宗华以在扣留期间感染鼠尿病等严重疾病，要求地庭让他保外候审，但地庭以被告潜逃可信性很高的其中理由，驳回其申请。

黄宗华的代表律师陈福泉。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）高盛集团前银行家黄宗华以在扣留期间感染鼠尿病等严重疾病，要求地庭让他保外候审，但地庭以被告潜逃可信性很高的其中理由，驳回其申请。

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黄宗华要求在地庭审理引渡他回美国的程序前，让他保释外出，但地庭这项判决意味他须继续扣押监狱。

承审法官艾温帕兰佐帝裁决时说，辩方律师指被告在扣留期间感染鼠尿病、腹泻、细菌感染等，但被告所患疾病并非特殊或无法治疗，重要的是，被告无法提供足够及清晰的资料及医药报告来证明。

“虽然被告的健康状况在法庭的考虑范围内，但呈堂证据不足以证明被告在被扣留期间不能得到治疗。”

他指出，而且必须有清晰有力的证据证明被告不会弃保潜逃，但他认为，被告潜逃的可信性很高。

法官：无法保障不会潜逃

他说，即使设下保释金或其他条件，也无法保障黄宗华不会潜逃。

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“此案已引起社会大众广泛关注及监督，在美国及大马的案件、罪行的严重性及被告可能面对各种手续，也是法庭考虑的因素之一。”

有鉴于此，地庭驳回黄宗华的要求，谕令他必须扣押在监狱，直到法庭审理引渡程序。

黄宗华的代表律师拿督陈福泉表示已致函监狱局提出要求，但还未获得黄宗华的医药报告。

他要求将探视时间从每周一小时增至每周两次，每次两小时，但法官表示，此事不属于法庭的权限范围内。

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案件将于2月15日过堂。

黄宗华于去年12月19日被控4项控状，指他与高盛集团串谋，在发行65亿美元的担保债券时，遗漏重要信息及发表虚假陈述，抵触2007年资本市场及服务法令。